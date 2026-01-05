Zázračné ovoce: Jíte ho možná každý den, aniž byste tušili, co dělá s imunitou a pletí
5. 1. 2026 – 12:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nenápadná zimní klasika, kterou většina lidí zná jako mandarinku, může mít mnohem větší vliv na zdraví, než se zdá. Klementinka podporuje imunitu, prospívá pleti i mozku a díky nízkému obsahu kalorií se hodí do jídelníčku v každém věku.
Chcete zůstat zdraví během zimy, mít víc energie a ještě udělat něco pro pleť i mozek? Jedním z nejjednodušších řešení může být ovoce, které má většina lidí doma automaticky spojené s Vánoci, ale málokdo tuší, jak silný zdravotní potenciál v sobě skrývá.
Klementinka je drobný citrusový plod, který u nás lidé velmi často označují jednoduše jako mandarinku. Technicky vzato jde ale o trochu jiný druh. Klementinka je kříženec mandarinky a pomeranče, má tenčí slupku, bývá sladší, šťavnatější a většinou bez pecek. Právě proto se snadno loupe a je oblíbená i u dětí nebo starších lidí. V českých obchodech se s ní setkáváme hlavně od podzimu do zimy, kdy má hlavní sezónu a zároveň nejlepší chuť i nutriční hodnoty.
Na první pohled působí nenápadně, ale nenechte se zmást velikostí. Jedna klementinka má zhruba 35 kalorií, takže ji lze jíst bez výčitek i při hlídání váhy. Zároveň ale obsahuje vysoké množství vitaminu C, přibližně 36 miligramů, což odpovídá téměř 40 procentům doporučené denní dávky. A právě tady začíná její skutečná síla.
Imunita, vitaminy a vnitřní obrana těla
Vitamin C patří mezi esenciální živiny, což znamená, že si ho lidské tělo neumí samo vyrobit a je plně odkázané na jeho příjem ze stravy. V organismu hraje klíčovou roli při fungování imunitního systému, pomáhá ničit bakterie a viry a zároveň chrání buňky před poškozením.
Výzkumy dlouhodobě ukazují, že lidé s pravidelným a dostatečným příjmem vitaminu C mívají mírnější průběh nachlazení a chřipky a také se z nich rychleji zotavují. Nejde přitom o to dát si obří dávku vitaminu C ve chvíli, kdy už ležíte s horečkou v posteli. Důležitá je právě pravidelnost. Klementinky jsou ideální v tom, že je lze jíst denně, snadno a bez složitého plánování.
Kromě vitaminu C obsahují také vitaminy skupiny B, konkrétně folát a thiamin, které jsou důležité pro buněčný metabolismus, správnou funkci nervové soustavy a celkovou hladinu energie. Přidáme-li i malé množství vlákniny, která podporuje trávení a zdraví střev, vzniká jednoduchá, ale funkční kombinace pro každodenní stravu.
Pleť, mozek a nenápadné dlouhodobé benefity
Účinky klementinek se ale neomezují jen na imunitu. Vitamin C je zásadní také pro tvorbu kolagenu, tedy bílkoviny, která udržuje pokožku pevnou, pružnou a hladkou. S přibývajícím věkem produkce kolagenu přirozeně klesá, což se projevuje vráskami, ztrátou elasticity a pomalejším hojením. Dostatek vitaminu C ve stravě pomáhá tyto procesy alespoň částečně zpomalovat.
Klementinky navíc obsahují antioxidanty, zejména flavonoidy a polyfenoly, které působí protizánětlivě. To může pomoci při zarudnutí pleti, drobných zánětech nebo problémech, jako je akné či citlivá pokožka. Díky vysokému obsahu vody podporují také hydrataci organismu, což se na stavu kůže velmi rychle projeví.
Zajímavé jsou i účinky na mozek. Bioaktivní látky obsažené v citrusových plodech podporují průtok krve v mozku a chrání nervové buňky před oxidačním stresem. Studie naznačují, že pravidelná konzumace citrusů může zlepšovat paměť, schopnost učení i soustředění a ve vyšším věku souvisí s nižším rizikem rozvoje demence. Některé výzkumy dokonce spojují denní konzumaci citrusů s nižším výskytem depresí, což naznačuje, že strava může ovlivňovat nejen tělo, ale i psychiku.
Je ale fér zmínit i opatrnost. Klementinky obsahují látky zvané furanokumariny, které mohou ovlivňovat účinek některých léků, podobně jako grapefruit. Pokud užíváte léky dlouhodobě, zejména na cholesterol nebo tlak, je rozumné konzultovat vyšší příjem citrusů s lékařem nebo lékárníkem.
Celkově ale platí, že klementinka, u nás často nazývaná mandarinka, je jedním z nejdostupnějších a nejjednodušších způsobů, jak v zimních měsících přirozeně podpořit imunitu, pleť i mozek. Nenápadné ovoce, které funguje spíš dlouhodobě než zázračně přes noc, ale právě v tom je jeho největší síla.