Tajná svatba! Slavná zpěvačka se z ničeho nic vdala, se svým milým jen září
11. 2. 2026 – 6:15 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbené zpěvačce se podařilo utajit její velký den. Svatba s milovaným fotografem se nesla ve znamení luxusu.
Populární zpěvačka Míša Nosková si řekla své životní ano s milovaným partnerem, fotografem Janem Kolmanem. A podle snímků Blesku, který měl jako jediný ke svatbě přístup, protože jinak se Míše podařilo obřad dobře utajit, tu na přepychu nikdo nešetřil.
Obřad proběhl v Domě U Červené lišky na Staroměstském náměstí. Nevěsta rozzářená samým štěstím se nesla jak anděl v šatech ze salonu Adina a špercích v hodnotě dobrých 400 000 korun.
Žádná velká pařba se nicméně nekonala, přišel jen přejezd do restaurace obřím bílým Hummerem. Párty totiž novomanželé plánují až v létě, kdy k němu budou lepší podmínky: „A mejdan pro přátele uděláme v létě, až budeme moci být venku,“ švitořila šťastná nevěsta.
Nutno připomenout, že Míša za sebou nemá úplně nejlepší zkušenosti: Stále totiž probíhá soud s předchozím partnerem Jindřichem Čandou, kterého viní z domácího násilí.
Kolman je ale pravý opak a Míša si je jistá, že si našla svou spřízněnou duši: „Myslím, že všechno je asi za nás řečeno tím, že jsme chtěli strávit bok po boku jako manželé. Po všech svých zážitcích už jsem opatrná na veřejná prohlášení, ale pravdou je, že v Honzovi jsem získala, partnera, oporu, někoho, s kým se můžu smát, nebojím se ukázat svoje vnitřní strachy a vím, že je nám spolu skvěle,“ svěřila se Blesku.
„Víc není potřeba říkat, jsem vděčná, že můžu i já mít svůj happyend a ukázat, že jedna opravdu špatná životní cesta neznamená konec,“ dodala.