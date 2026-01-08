Tajná svatba, o které se nemělo vědět: Anna Fialová se vdala za muže s oscarovou nominací
8. 1. 2026 – 13:23 | Zprávy | Anna Pecena
Herečka Anna Fialová, známá z hitu seriálu Iveta, se rozhodla udělat ten největší krok v životě naprosto mimo pozornost veřejnosti – tajně se vdala za uznávaného filmového zvukaře Viktora Prášila, jehož práce byla oceněna až nominací na Oscara. Média o tom přišla až díky drobné změně jména na divadelních plakátech.
Když se řekne svatba, většina celebrit si představí velkou párty, stovky lajků a fotky na sociálních sítích. U Anny Fialové tomu tak ale nebylo. Herečka, která si v minisérii Iveta vysloužila uznání za ztvárnění zpěvačky Ivetty Bartošové, si totiž svůj životní krok nechala pro sebe až skoro až až naprosto skrytou.
Podle informací z hereckého a divadelního zákulisí se Anna Fialová provdala za dlouholetého partnera, zvukaře Viktora Prášila (38), někdy během loňských letních měsíců nebo krátce po prázdninách. Neexistují žádné oficiální fotografie z obřadu, žádné velké oznámení, co spoléhá na společenské sítě. Novomanželé si svůj den prostě užili jen s nejbližšími, bez paparazzi a mediálního tlaku.
A proč to celé tak dlouho zůstalo utajeno? Fialová si soukromí střeží pečlivě – rozhovory dává zřídkakdy a sociální sítě jsou pro ni spíš tabu než platformou k sebeprezentaci. Teprve změna jména na divadelních plakátech, kde vystupuje jako Anna Prášilová Fialová, způsobila, že se veřejnost dozvěděla pravdu.
Muž za oponou: Oscary, zvuk a ticho
Manžel Viktora Prášila není obyčejný představitel v pozadí. Je to zvukař světového formátu, který stojí za zvukovou stránkou oceňovaných filmů a byl nominován na prestižní cenu Oscar za film Na západní frontě klid. Tato nominace ho řadí mezi malé procento českých profesionálů, kteří byli kdy ve hře o tu největší filmovou cenu.
Pro srovnání: v historii české kinematografie má nominaci na Oscara méně než 0,5 % filmových profesionálů, kteří kdy pracovali na mezinárodních projektech – a Prášil je jedním z nich. To samo o sobě je rarita, která dělá jejich spojení ještě zajímavějším.
Kariéra běží dál, láska mimo reflektory
Zatímco její manžel sbírá úspěchy za kamerou, Anna Fialová dál potvrzuje, že je jednou z nejobsazovanějších hereček své generace. Kromě seriálu Iveta ji diváci mohli vidět i v dalších projektech a na divadelních prknech, kde sklízí pochvalné ohlasy i nominace na ocenění jako Thálie.
Svého soukromí si váží natolik, že i po svatbě nepociťuje potřebu být středem pozornosti. A možná právě to je ta největší celebrity reputace, kterou si může herečka dopřát: žít život podle sebe, ne podle algoritmů.
Další detaily možná nikdy nevyjdou najevo – ale jedno je jasné: tahle svatba byla míň o show a víc o skutečném životě dvou talentovaných lidí, kteří si svůj klid dokázali udržet i uprostřed světa světel a kamer.