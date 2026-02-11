Senát bude jednat o délce platnosti jednodenních dálničních známek
11. 2. 2026 – 6:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Senát se dnes bude zabývat délkou platnosti jednodenních dálničních známek.
Senátoři z klubu hnutí ANO chtějí tuto platnost změnit tak, aby byla 24 hodin od jejího zakoupení, nejen do půlnoci příslušného dne jako dosud. Změnu by chtěli prosadit v novele o pozemních komunikacích, kterou by horní parlamentní komora mohla začít projednávat příští týden. Ministerstvo dopravy dříve podobné snahy odmítalo kvůli nastavení systému kontroly platnosti známek.
Horní parlamentní komora bude rozhodovat také o návrhu skupiny 17 senátorů ze čtyř frakcí, která chce uzákonit možnost, aby lékaři nemuseli udržovat nevyléčitelně nemocného pacienta při životě za každou cenu. Navrhla kvůli tomu upravit v zákoně o zdravotních službách pravidla paliativní péče a definici neadekvátní léčby.
Senát má rovněž volit druhého místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jediným kandidátem je šéf jeho sekce pro dozor nad kontrolami a správními řízeními Josef Mička. Koncem loňského roku horní parlamentní komora jako místopředsedu úřadu opětovně schválila Petra Jägera. Většinu programu únorové schůze budou tvořit návrhy nařízení EU.