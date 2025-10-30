Jedenáct let od zásnub a svatba nikde. Slavná herečka: "Radši to procestujeme"
30. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Situace herečku nijak neznepokojuje, naopak moc dobře ví, na co se peníze hodí víc než na svatbu.
Drtivá většina mužů by si vyslechla ledacos, slavná herečka Jana Plodková se ale situací nemíní nechat vyvést z míry.
Se svým přítelem a životním partnerem Filipem Žilkou už nachází štěstí nějakých čtrnáct let a první zásnuby nezásnuby přišly už někdy v roce 2014. Už tehdy bylo ale jasné, že tady se s tradičním mustrem vztahu moc nepočítá.
„Svatbu nevnímáme jako nutnou potřebu. My jsme si své ano řekli, a nemusíme na to mít papír,“ zmínila Plodková už před jedenácti lety pro Super.cz.
Nemluvila do větru. Roky totiž plynuly, ale na názoru, že láska nepotřebuje oficiální razítko, protože je zkrátka dost skutečná sama o sobě, se podle všeho nezměnilo nic.
Svatba stále není úplně v plánu a Jana přiznává, že jí dává větší smysl utratit peníze za zážitky: „Říkali jsme si s Filipem, že radši to, co bychom dali za svatbu, tak to radši procestujeme,“ uvedla pro eXtra.cz.
„Mně tyhlety tituly nic neříkají. Je mi jedno, jestli jsem paní. Navíc náš legislativní systém mi umožňuje mít stejná práva, jako kdybych byla vdaná paní,“ dodala.
Děti chtěla, ale nevyšlo to. I s takovou realitou už se smířila: „Mít velkou rodinu mě nikdy nelákalo. Samozřejmě jsem si přála děti, ale nevyšlo to,“ řekla.
S životem je i tak spokojená: „Já rodinu mám. Mám přítele, mám jeho rodinu a mám svoji rodinu, mám svoje přátele. Tak jako nepokládám svatbu za důležitou, tak nepokládám slovo rodina za to, že to je jenom to, co vy zplodíte nebo s kým žijete,“ uzavřela.