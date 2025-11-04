Dnes je úterý 4. listopadu 2025., Svátek má Karel
Tahle manikúra vám zvedne náladu: 5 zimních odstínů, které budou trendy až do jara

4. 11. 2025 – 17:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tahle manikúra vám zvedne náladu: 5 zimních odstínů, které budou trendy až do jara
zdroj: Freepik.com
Zimní sezóna si žádá změnu. Letos jí vládnou barvy inspirované přírodou i svátečním leskem – od cesmíny přes medový bronz až po ledové zrcadlení. Manikúra, která osvěží každý outfit i náladu

Výběr odstínu pro zimní manikúru není vůbec snadný. Zatímco podzim volá po zemitých tónech a matném povrchu, zima přináší úplně jinou energii – slavnostní lesk, teplo svíček a jiskru zlatých dekorací. Jenže jak vybrat barvu, která bude působit přirozeně během vánočních večírků i v lednovém klidu po svátcích?

Zimní manikúra je o rovnováze. O kombinaci barev, které umí být elegantní, ale i odvážné, když na to přijde. Letos se návrháři i manikérky shodují: hlavní roli hrají odstíny, které v sobě mají hřejivost i třpyt – od medového perníku přes tmavou cesmínovou zelenou až po jemné kovové pozlátko.

Pokud jste na podzim nosila odstíny cappuccina nebo karamelu, teď je čas je oživit. Stačí přidat trochu světla, zrcadlový efekt nebo nádech červeného vína – barvy, které k zimnímu období neodmyslitelně patří. Ať už zvolíte decentní variantu nebo zářivý lak s metalickým finišem, jedna věc je jistá: letošní zima přeje manikúře, která má styl, teplo i špetku sváteční magie.

ChatGPT Image 4. 11. 2025 16_53_07 zdroj: ChatGPT

Pozlátkové nehty

Zapomeňte na želvovinový vzor – letošní zima patří třpytu. Pozlátková manikúra si bere inspiraci přímo z vánočního stromku, kde se všechno blyští, leskne a hraje odlesky světel. Připomíná sváteční ozdoby, které dokážou proměnit i obyčejný den v malý slavnostní okamžik.

Ať už sázíte na decentní nude s jemnými zlatými třpytkami, nebo odvážně kombinujete stříbro, bronz a černý lak, efekt je vždy okouzlující. Tyto nehty se neostýchají zářit – jako by na špičkách prstů tančily drobné kousky pozlátka.

Tahle manikúra není o uměřenosti, ale o radosti z lesku. V temném zimním období je totiž trochu třpytu přesně to, co vaše ruce potřebují.

Snímek obrazovky 2025-11-04 165411 zdroj: ChatGPT

Sametové nehty

Jakmile se ochladí, na scénu přichází manikúra, která doslova zahřeje pohledem. Zapomeňte na suché maty – letošní zima patří sametovým nehtům, které spojují hloubku barvy s jemným, luxusním leskem. Je to textura, která působí hebce, měkce a přitom neuvěřitelně elegantně – jako dotek látky, která nikdy nevyjde z módy.

Efekt „kočičího oka“ zůstává hvězdou sezóny. Magnetické třpytky vytvářejí na povrchu laku jemné odlesky, které se mění s každým pohybem ruky. Výsledkem je manikúra, která působí živě – světlo na nehtech doslova tančí.

Pro slavnostní příležitosti, od firemního večírku až po silvestrovskou noc, vsaďte na syté a zimní tóny. Borovicová zeleň, ocelově modrá nebo temně rubínová se postarají o efekt, který zaujme na první pohled. Sametové nehty zkrátka dokazují, že i minimalismus může mít svou třpytivou stránku.

Snímek obrazovky 2025-11-04 165853 zdroj: ChatGPT

Perníkové nehty

S podzimem jsme si zvykli na čokoládové tóny, ale s příchodem zimy dostává hnědá nový rozměr. Perníkový odstín je teplejší, měkčí a má v sobě kouzlo domácí pohody – jako hrnek kakaa v rukou nebo první vůně čerstvě upečených perníčků.

Tahle barva sluší všem tónům pleti a působí elegantně i bez ozdob. Můžete ji nechat v lesklé podobě pro klasický look, nebo ji zjemnit chromovým efektem, který dodá nehtům luxusní zimní lesk.

Perníková manikúra je jako teplý svetr pro vaše ruce – decentní, hřejivá a dokonale nadčasová.

woman-s-hand-sweater-with-red-manicure-gray zdroj: Freepik.com

Bobule cesmíny

Každá sezóna má svou červenou – a ta zimní září víc než kdy jindy. Odstín bobulí cesmíny je sytý, šťavnatý a přitom decentně slavnostní. Není to klasická vínová ani třešňová červeň, ale tón, který připomíná drobné červené kuličky schované v jehličí – symbol tepla uprostřed zimy.

Na nehtech působí živě, svěže a ženský, ať už v lesklé nebo krémové úpravě. Skvěle ladí s červenou rtěnkou ve stejném odstínu, která celý look sjednotí a dodá mu eleganci filmové hvězdy.

Bobulová červeň není jen barvou Vánoc – je to odstín sebevědomí, který zůstává krásný i po svátcích.

graceful-thin-fingers-girl-with-trendy-pastel-nude-manicure-fluffy-soft-sweater-cute-silver-ring-bow zdroj: Freepik.com

Béžová nahá

Minimalismus má letos své jméno – béžová nahá. Tahle barva působí tiše, ale s neuvěřitelnou silou. Je teplejší než klasická růžová voda, jemnější než karamel a dokonale podtrhuje přirozenou eleganci rukou.

V kombinaci s krátkými, upravenými nehty vytváří dojem nenápadného luxusu, kterému se v módním světě říká „old money look“. Na denním světle působí svěže, pod umělým zase jako hedvábí – zkrátka barva, která nikdy nezestárne.

Béžová nahá manikúra je volbou pro ty, kdo vědí, že elegance není o nápadnosti, ale o detailech.

Tagy:
tipy Vánoce nehty zima trendy trend manikúra
Zdroje:
Marie Claire, Vogue.com, WhoWhatWear, marianne.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

