Topit chytře se vyplatí: Nové studie ukazují, jak ušetřit až 15 % na energiích
4. 11. 2025 – 16:26 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Odborníci přehodnocují zažité pravidlo, podle kterého je ideální teplota v domácnosti 19 °C. Nové výzkumy ukazují, že moderní bydlení vyžaduje individuálnější přístup, který lépe vyvažuje pohodlí i úsporu energie.
Jakmile se venku objeví první jinovatka, začíná každoroční rodinný rituál – boj o teplotu na termostatu. Tatínek hlídá účet za plyn, děti volají po sauně a maminka nasazuje ponožky na noc i v červenci. A někde mezi tím přežívá dávné pravidlo 19 °C, které se kdysi zrodilo během ropné krize. Jenže dnešní domy ani lidé už nejsou stejní. Mýtus devatenáctky se rozpadá – a s ním i staré představy o tom, co znamená teplo domova.
Pravidlo 19 °C: kde se vzalo a proč už nefunguje
Kdysi to dávalo smysl. V sedmdesátých letech, kdy svět zachvátila ropná krize, se 19 °C stalo symbolem rozumného kompromisu mezi úsporou a teplem. Domy tehdy ztrácely teplo rychleji, izolace byla minimální a topné systémy zdaleka nedosahovaly účinnosti těch dnešních.
Jenže svět se změnil a s ním i naše domovy. Moderní stavby mají kvalitní zateplení, chytré termostaty a zcela jiné nároky na pohodlí. To, co dřív znamenalo „dostačující teplo“, dnes většina lidí vnímá spíš jako chlad. Není divu, že odborníci mluví o konci dogmatu devatenáctky. Podle nich už jediná teplota nemůže vyhovět všem.
Samozřejmě záleží na mnoha faktorech – typu domu, vlhkosti, větrání, denní době i tom, zda právě pracujete nebo odpočíváte. Proto se čím dál víc mluví o chytrém, zónovém vytápění, které rozlišuje teplotu podle místnosti i životního rytmu. Výsledek? Více komfortu, méně plýtvání a teplo přesně tam, kde ho potřebujete.
20 °C – nová hranice tepelné pohody
Zatímco kdysi se 19 °C považovalo za ideál, dnešní odborníci mluví o 20 °C jako o nové referenční teplotě pro obytné prostory. Na první pohled rozdíl zanedbatelný, ale ve skutečnosti jde o posun, který mění pravidla hry.
Lidské tělo totiž reaguje citlivěji, než se zdá. Při 19 °C už mnozí pociťují lehký chlad – zejména pokud tráví většinu dne v sedě nebo pracují z domova. Při 20 °C si organismus snáz udržuje svou přirozenou teplotu a tělo tak nemusí „dohřívat“ vlastní energií. Díky tomu se cítíme klidnější, méně unavení a lépe se soustředíme.
Zároveň vyšší teplota pomáhá omezit vlhkost a tvorbu plísní, což bývá častý problém domácností, kde se topí málo. Naopak přetápění vede ke zbytečným ztrátám a suchému vzduchu, který dráždí dýchací cesty.
Každá místnost si žádá své teplo
Proto odborníci doporučují přemýšlet nad vytápěním jinak – ne podle jednoho čísla, ale podle pocitu, prostoru a účelu místnosti. Obývací pokoj a kuchyň si žádají kolem 20 °C, ložnice snesou 17–18 °C a koupelna klidně 22 °C. Díky chytrým termostatům a rozdělení teplot po zónách se tak dá dosáhnout ideální rovnováhy mezi pohodlím a úsporou.
Kdo se tímto přístupem řídí, může podle odhadů ušetřit až 15 % energie ročně, aniž by musel doma mrznout. Zkrátka: teplo už dávno není jen o číslech, ale o tom, jak chytře s ním umíme zacházet.
Individuální teplo pro každý prostor
Dnešní trend v oblasti vytápění domácností už nehovoří o jediné teplotě pro celý dům – každá místnost si zaslouží svou vlastní tepelnou zónu. Odborníci upozorňují, že když přizpůsobíte teplotu podle způsobu využití prostoru, získáte nejen větší pohodlí, ale i nižší účty za energie.
V obývacím pokoji a hlavních obytných prostorech, kde trávíte nejvíce času, je ideální teplota kolem 20 °C – ta vytváří rovnováhu mezi komfortem a úsporou. Ložnice snese méně, ideálně 16–18 °C, což podporuje kvalitní spánek a regeneraci těla. Koupelna má své specifikum – teplota kolem 22 °C zabrání tepelnému šoku po sprše. A v chodbách či přechodových prostorech klidně stačí 17 °C, protože zde netrávíme tolik času.
Tento diferencovaný přístup není jen o pohodlí. Při chytrém nastavení dokáže ušetřit až 15 % energie ročně, aniž by bylo nutné slevit z komfortu. Moderní chytré termostaty umožňují nastavit pro každou místnost nejen jinou teplotu, ale i časový režim – třeba snížit topení, když odcházíte do práce, a znovu ho zvýšit krátce před návratem domů.
Vyrovnané teplo, menší plýtvání a nižší účty. Teplo už dávno není o tom, kolik stupňů ukazuje termostat, ale jak chytře ho umíme rozdělit.