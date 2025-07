Tahle levná zábava vám může prodloužit život, máte truhlík nebo záhon?

17. 7. 2025 – 7:30 | Zprávy | Anna Pecena

Zapomeňte na drahé vitamíny z lékárny. Čeští senioři znovu objevují zahrádky a truhlíky – a nejen kvůli chuti. Vědci potvrzují: vlastní pěstování zeleniny zlepšuje zdraví, psychiku i peněženku. A začít můžete klidně na balkoně.

Levnější než obchod, zdravější než bio

Kdo říká, že důchod je časem odpočinku, zřejmě nikdy nesázel rajčata. Senioři po celé republice zjišťují, že zahrádkaření není jen koníček, ale doslova životní strategie. Stačí kousek hlíny, pár semínek a pravidelná péče a místo drahé zeleniny ze supermarketu máte vlastní zásobu vitaminů.

Jeden keřík rajčete na balkoně dá klidně tři kila plodů. Při ceně kolem 80 Kč za kilo jde o úsporu 240 korun jen u jediné rostliny. K tomu přidejte pažitku, salát, cibulku nebo špenát a máte zeleninový základ za zlomek běžné ceny. Navíc: žádné pesticidy, žádné plasty, jen čerstvá chuť.

Zdraví z hlíny: zahrada jako lékárna zdarma

Pěstování vlastní zeleniny přináší i nečekaný bonus... zdraví. Studie Masarykovy univerzity ukázala, že senioři, kteří se věnují zahrádkaření, mají výrazně nižší míru depresí, úzkostí i civilizačních chorob. Britská BBC zase informovala o výzkumu, podle něhož pravidelný kontakt s půdou snižuje riziko infarktu, mrtvice i demence.

Zahrádka navíc udržuje v kondici: ohýbání, zalévání, stříhání a sklizeň nenápadně posilují celé tělo a udržují klouby i mozek v chodu. Jde o jeden z mála koníčků, který spojuje fyzickou aktivitu, mentální pohodu i praktický výsledek...plný košík vitamínů.

Inflace? Truhlík je nejlevnější zbraň

V době, kdy rohlík stojí tři koruny a máslo přes padesát, se šetří těžko. Ale co když vám řekneme, že za 100 korun si můžete vytvořit vlastní „zeleninový důchodový fond“? Stačí truhlík, trochu zeminy, voda a pár semínek z hobby marketu.

Jedna sezona na balkoně může vygenerovat zeleninu za stovky korun. A kdo má kousek zahrady, ten už ani neví, kolik šetří – zvlášť když začne zavařovat. Kromě peněz tak roste i pocit soběstačnosti a bezpečí. V nejisté době není nic cennějšího.

Začít může každý – i bez zahrady

Nemáte zahrádku? Nevadí. Vlastní zeleninový koutek si můžete založit i na balkoně nebo okenním parapetu. Truhlík s pažitkou, bazalkou nebo ředkvičkami se vejde i do malého bytu. Kdo má omezenou hybnost, může využít vyvýšené záhony, jejich obliba v Česku raketově roste. Nejde o výstřelek, ale o jednoduchý způsob, jak být venku, mít denní rytmus a těšit se z výsledků. Už jen samotné plánování, zalévání a pozorování růstu rostlin má podle odborníků podobný efekt jako meditace.

Zahrádka jako smysl a jistota

Pro mnoho seniorů navíc není zahrada jen o zelenině, je to místo klidu, kontaktu s přírodou a vzpomínek. Lidé, kteří byli celý život zvyklí pracovat, se po odchodu do důchodu často cítí zbyteční. Malý kousek záhonu ale může dát každému důvod vstát z postele a pustit se do práce, která má smysl. A právě to, pocit užitečnosti je podle psychologů jedním z hlavních pilířů spokojeného a dlouhého života. A když navíc ušetříte stovky korun měsíčně? O důvod víc, proč sáhnout po semínkách.

A jak říkají zkušení zahrádkáři: „Zatímco jiní kupují drahé multivitaminy, my je sklízíme nůžkami.“