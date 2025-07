Těžce zadlužený Zdeněk Godla: Zákony má na háku, ale za všechno můžou jiní

17. 7. 2025 – 7:10 | Magazín | BS

Při insolvenčním jednání padaly takové perly, že se správkyně se soudkyní nestačily divit.

Jednání insolvenčního soudu, v němž se řešila situace, do které se dostal herec Zdeněk Godla, mělo všechno, jen ne úroveň nebo grácii. Herec totiž de facto připustil porušování insolvenčního zákona, ale nevidí v tom sebemenší problém a místo pokory či jakékoliv sebereflexe ze svých selhání obviňuje všechny okolo.

Herec nasekal dluhy ve výší tří milionů korun a prochází už druhým oddlužením. To první selhalo, protože Godla absolutně nerespektoval pravidla insolvence...

A teď dělá to samé. Správkyni nepřiznává příjmy, zatajuje peníze, ačkoliv dle zákona musí správkyně insolvence vědět o naprosto každé koruně, kterou subjekt oddlužení vydělá... A ještě za problémy obviňuje ji.

Aby vůbec mohl vstoupit (podruhé) do insolvence, nechal se zaměstnat ve společnosti Eduworld. O zaměstnání ale později zase přišel, byť po něm vlastně žádnou práci nikdo nechtěl: „Konstrukce byla taková, že Eduworld bude pana Godlu zastupovat jako agentura, za drobnou provizi… Oni za něj odváděli zdravotní a sociální pojištění, dostával výplatu. Nestál je málo. Srážka přišla jen 6x, protože s panem Godlou nebylo možno se domluvit na tom, aby nezatajoval příjmy a smlouvy. Uzavíral si je sám, obcházel i tu firmu Eduworld. Z toho důvodu s ním v květnu rozvázala pracovní poměr. Pan Godla se nezmění. Prostě své příjmy nebude přiznávat,“ prohlásila u soudu insolvenční správkyně Jana Edelmannová.

Nemluví do větru, Godla se také mimochodem pokusil zatajit, že dostal sto tisíc za zápas v Clashi.

„Celou dobu se snažím. To, co vydělávám, chodí k vám. A jestli někde vydělám navíc 10 nebo 12 tisíc, tak si to vydělám pro svoji rodinu. Nedám to vám, protože vy mi z toho nedáte ani korunu. Taky musím z něčeho žít,“ kontroval Godla a tím vlastně otevřeně přiznal porušení zákona. Všechny příjmy se musí přiznat. Do koruny. Deset tisíc stranou zkrátka a dobře neexistuje.

„Když vám zavolám, jestli mi něco dáte, tak pokaždé říkáte, že mi nic nepošlete. Vždyť jste insolvenční správkyně, máte mi pomoci,“ lomil rukama finanční negramot a odvolával se na naprostý nesmysl. Insolvenční správkyně dohlíží na splácení, opravdu nefiguruje jako jakýkoliv pomocník dlužníka.

„Mám jít do záložny? Do své banky a posílat to ze svého?“ netušila správkyně.

„Vy pořád nechápete, že oddlužení má svá pravidla. Vám zůstává nepostižitelná částka ze všech příjmů, které si vyděláte,“ pokoušela se soudkyně vysvětlit princip splácení. Stejně dobře ale mohla mluvit do zdi.

Godla pak dostal napomenutí od soudkyně, proti kterému se hned neváhal ohradit: „Já jsem neukázněný? Že jsem od správkyně nedostal ani korunu, neměl jsem zaplacený nájem a neměl jsem pro děti co do huby?“ rozčiloval se, odmítaje pochopit, že když nic nevydělal, nemůže od správkyně ani nic dostat. Děti má mimochodem dávno plnoleté.

Očividné pohrdání pravidly by klidně mohlo stačit na zrušení insolvence. Godla se ale nakonec exekutorům i tentokrát vyhne: I přes trapný tyjátr u soudu mu soudkyně totiž nakonec bůhvíproč vyhověla prakticky ve všem. Splácet si dál bude sám a bude se dál pokoušet o oddlužení.

Uvidíme, jak dlouho situace vydrží.