Konečně našel štěstí. Legendární herec poprvé od rozvodu zářil po boku nové lásky

17. 7. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Trvalo to, ale přeci. Oblíbený herec po letech konečně našel novou radost

Známý herec Jan Antonín Duchoslav zatím moc štěstí v lásce neměl: Legendární Viki Cabadaj ze Sněženek a machrů si před šesti lety prošel nepříjemným rozvodem a od té doby se nezdálo, že by měl vůbec náladu na nějaký další partnerský život.

Čas ale zahojí všechno, jak se říká a herec se poprvé po letech ukázal mezi lidmi s dámskou společností. A vypadá to, že mu vztah nakonec zatraceně chyběl, protože najednou působí jak vyměněný: Šťastnější, spokojenější a celý rozzářený.

Jan se dal dohromady s o třicet let mladší zpěvačkou Hedvikou Peterkovou, kterou posluchači znají spíše jako Heather. A kritici by se měli mít na pozoru: Heather neumí jen zpívat, má za sebou také kariéru v armádě, kde sloužila plných devět let, takže by určitě neměla problém nějakému tomu posměváčkovi rozhodit sandál.

Herec se pak zachoval docela roztomile, když své vztahové rozpoložení popsal pro eXtra.cz. Je totiž zřejmé, že má obrovskou radost, ale zároveň to hlavně nechce zakřiknout.

„Je to strašně čerstvý, něco tam samozřejmě je, ale nechme tomu ještě chvilku času. Uvidíme, jak to dopadne. Já už jsem starší pán, abych vykřikoval nějaká hlášení do světa a podobně. Nikdo neví, jak to dopadne, ale třeba to dopadne dobře,“ svěřil se.

Tak ať to vydrží!