Kaufland vyhlašuje poslední šanci na slevy
23. 12. 2025 – 10:11 | Zprávy | Anna Pecena
Vánoce se blíží a Kaufland přitápí pod kotlem. Aktuální leták platný do 24. 12. 2025 sází na osvědčenou taktiku: základní potraviny za ceny, které vypadají skoro jako chyba tiskaře, k tomu maso, sýry, sladké pečivo i pár „repre“ kousků na sváteční stůl. Prošli jsme nabídku položku po položce a vytáhli to nejzajímavější.
Máslo, pečivo a základy, bez kterých nejsou Vánoce
Začít musíme klasikou, která hýbe emocemi každé domácnosti. Jihočeské máslo Madeta o hmotnosti 250 g vychází na 49,90 Kč, což je v předvánočním období hodnota, na kterou lidé slyší. K tomu se hodí obyčejná, ale spolehlivá veka za 19,90 Kč nebo máslová vánočka s mandlemi a rozinkami za 44,90 Kč. Kdo řeší každodenní pečivo, ten nepřehlédne podmáslový chléb za 29,90 Kč.
Na pečení cukroví se hodí i tuk Hera, který je v akci za 12,90 Kč. Brambory balené po pěti kilech vyjdou na 29,90 Kč, což z nich dělá jeden z nejlevnějších základů na štědrovečerní přílohy i běžné vaření.
Sýry, uzeniny a maso pro sváteční stůl
V chladicích boxech je letos živo. Eidam 30 % se prodává za 11,90 Kč za 100 g, Gouda 45 % pak za 39,90 Kč. Milovníci plísňových sýrů ocení Hermelín Král sýrů za 29,90 Kč.
Uzeninová klasika nezůstává pozadu. Bohemia šunka vychází na 18,90 Kč za 100 g, šunkový točený salám Krahulík dokonce na 13,90 Kč. Na rychlé pohoštění se hodí i vlašský salát za 10,90 Kč.
Z masa stojí za pozornost vepřová kýta bez kosti za 79,90 Kč a stejnou cenu má i celá kachna. Rybí nabídku reprezentuje losos za 28,90 Kč a tradiční kapr za 19,90 Kč za 100 g.
Pití, sladké a „něco navíc“
Na zapití se hodí balení Pepsi, Mirindy nebo 7UP za 19,90 Kč, pivo Radegast Rázná 12 vychází na 17,90 Kč. K ovoci patří mandarinky za 21,90 Kč za kilo.
Kdo chce udělat dojem, může sáhnout po rumu Zacapa Solera Gran Reserva za 999,90 Kč. Na druhém konci cenového spektra je tatarská omáčka Hellmann’s za 39,90 Kč, ideální ke kaprovi i řízkům.
Celý výběr dává jasně najevo, že Kaufland cílí na rodiny, které chtějí Vánoce bez stresu z cenovek. Leták platí do 24. 12. 2025 a kdo přijde včas, má šanci naplnit košík za částky, které potěší víc než kdejaký dárek.