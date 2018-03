Bouře kolem nemocenské: Návrh ČSSD naštval zaměstnavatele

Projekt elektronické neschopenky není připraven, její zavedení se bude muset odložit. Na pondělním setkání s novináři to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO). O e-neschopence se mluví v souvislosti s možnosti opětovného proplácení prvních tří dnů nemoci. Mohla by sloužit ke kontrole a jako pojistka proti možnému zneužívání.

Prezident Miloš Zeman uložil šéfovi Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi, aby BIS pátrala po tom, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován jed novičok. Koudelka přijel odpoledne za prezidentem do Lán kvůli vyhoštění tří členů ruského diplomatického personálu z Česka spolu s ministryní obrany Karlou Šlechtovou (za ANO).

Řídicí výbor Železničního uzlu Brno ustavený ministrem dopravy v pondělí doporučil přesun brněnského hlavního nádraží do míst dnešního nákladového dolního nádraží. Zároveň odmítl závazek financovat podzemní železnici, tzv. severojižní kolejový diametr, z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Americký prezident Donald Trump v reakci na případ otravy ruského dvojitého agenta nařídil vyhoštění 60 ruských diplomatů a uzavření ruského konzulátu v Seattlu. Oznámil to Bílý dům. Podle ruské agentury RIA Novosti Moskva odpoví stejný krokem a reakci lze čekat během příštích několika dnů.

Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Je to výraz solidarity s Británií po útoku, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň uvedl, že Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok použitého k útoku v Británii.

Evropská komise začala zkoumat, zda nová americká cla nevedou k nárůstu dovozu oceli do EU, který by vyžadoval opatření na ochranu evropského ocelářského průmyslu. Šetření by mohlo trvat až devět měsíců a mohlo by vést k tomu, že EU uvalí vlastní cla či kvóty na dovoz oceli, píše agentura Reuters.

