Část důchodců si polepší, změny budou stát miliardy

Od ledna 2019 by měly stoupnout důchody seniorům nad 85 let o tisíc korun měsíčně. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění, kterou v úterý schválila vláda v demisi a musí ještě schválit Parlament, přináší také změnu v pevné výměře důchodů, jež je pro všechny stejná. Nově by měla odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Podle propočtů vlády by měli důchodci dostat od ledna včetně obvyklé valorizace přidáno minimálně 540 korun.