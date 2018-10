Stopněte část sankcí proti Íránu, nařídil soud v Haagu. Zda Bílý dům poslechne, není jasné

Bezpečnost, svoboda a příležitosti. Tyto tři principy by měly formovat politiku Konzervativní strany, nikoli určitá ideologie. V první části svého projevu na závěr stranické konference to ve středu řekla britská premiérka Theresa Mayová . Zároveň kritizovala vedení labouristů. To, co se v nejsilnější opoziční straně děje, označila za "národní tragédii".

Škoda Auto bude na začátku příštího desetiletí potřebovat jen v Evropě další výrobní kapacitu pro zhruba 400 tisíc vozů. Bude to řešit hledáním možností v rámci svých závodů i dalších továren mateřského koncernu VW . Krajní variantou je výstavba nového závodu. Rozhodnutí by mělo padnout do začátku roku 2019. Na autosalonu v Paříži to řekl šéf představenstva Bernhard Maier. O lokalitě nechtěl spekulovat.

12:20