Chvála KLDR, zato Írán patří do izolace, vyzýval v OSN vysmívaný Trump

Jsou Bert a Ernie ze Sezamové ulice milenci? Propaguje fialový Tinky Winky z Teletubbies tajně homosexualitu? Je Ledové království alegorií na coming out? A záleží na tom všem v 21. století vůbec? více

- Komentáře - 0

Hnutí Žít Brno chce vyhrát květnové volby do Evropského parlamentu a porazit Andreje Babiše a jeho ANO. Brněnské uskupení ale očekává od evropských poslanců něco, co nikdy nemohou naplnit a co se dokonce míjí i s rolí Evropského parlamentu. více