Írán, Rusko a Turecko se dohodly o syrské budoucnosti. Vše pro Asada

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Podporu režimu Bašára Asada a jeho právo ovládat celé syrské území jako před občanskou válkou domluvili v Teheránu nejvyšší představitelé Ruska, Íránu a Turecka. Nedohodli se pouze ohledně provincie Idlib na severovýchodě země. Zatímco turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval k příměří, jeho ruský protějšek Vladimir Putin i Írán chtějí poslední baštu islamistických rebelů co nejdřív dobýt.

Syrská vláda "má právo převzít kontrolu nad celým svým národním územím a má tak učinit," prohlásil šéf Kremlu na schůzce věnované situaci v Sýrii.

Turecký prezident Erdogan naopak vyzval k příměří. "Pokud bychom tu dospěli k vydání prohlášení o příměří, byl by to jeden z nejvýznamnějších výsledků tohoto summitu a znamenalo by to velkou úlevu pro civilní obyvatelstvo," prohlásil Erdogan.

Putin však dal najevo nesouhlas s příměřím v Idlibu, přičemž poukázal na to, že bojovníci z fronty An-Nusra a Islámského státu nejsou součástí mírových rozhovorů. Hlavním úkolem je zbavit Idlib radikálů, řekl ruský prezident a upozornil, že je nepřijatelné využívat civilisty jako záminku pro ochranu teroristů. Zároveň však zdůraznil, že jakékoli řešení musí brát v potaz situaci civilistů. Podle agentury Reuters Putin vyjádřil naději, že povstalci sami složí zbraně a vzdají se.

Dnešní rozhovory podle hlavy ruského státu byly konstruktivní. Hovořilo se podle něj také o "postupné stabilizaci" bezpečnostních zón v Sýrii.

Proti všem rebelům, ale bez civilních obětí

Íránský prezident Hasan Rúhání na úvod teheránského summitu prohlásil, že boj proti "terorismu" na severozápadě Sýrie je nevyhnutelný, ale neměl by působit utrpení civilistům. Boje budou podle něj pokračovat, dokud Sýrii neopustí všichni radikálové.

Summit může rozhodnout o osudu poslední povstalecké bašty kolem Idlibu, v níž žijí asi tři miliony lidí. Mnozí pozorovatelé se obávají humanitární katastrofy v případě vojenské ofenzivy. Rúhání prohlásil, že "ohně války a krveprolití v Sýrii se blíží ke konci", napsala agentura AP.

Podle Erdogana by útok na Idlib vyústil v "pohromu" a "masakr". Turecko se obává nové vlny uprchlíků z oblasti nedaleko svých jižních hranic. Erdogan řekl, že kapacita jeho země pro přijetí uprchlíků byla vyčerpána. Ankara má na severu Sýrie stovky vojáků, které na základě loňské dohody dohlížejí na udržení stability.

Erdogan hledá kompromis

V Sýrii mají na 2000 vojáků také Spojené státy a íránský prezident Rúhání dnes řekl, že americká intervence musí skončit. Írán stejně jako Rusko podporuje režim syrského prezidenta Bašára Asada, zatímco Turecko stálo na straně protivládních ozbrojenců. Erdogan dnes vyzval k nalezení "racionálního řešení", které by bralo v potaz obavy všech zúčastněných.

V provincii Idlib a sousedních provinciích ovládaných povstalci je podle odhadů 10 tisíc bojovníků. Jednou z dominantních skupin na místě je Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která je označována za syrskou Al-Káidu. Moskva a Damašek již několik dní bombardují cíle v této oblasti.