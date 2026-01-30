Stojí i 14 000, v Actionu nyní za 249 korun: Tuhle kosmetickou pomůcku využije skoro každá žena
30. 1. 2026 – 6:00 | Magazín | BS
Řetězec Action se vytasil se zajímavou nabídkou, kterou ocení především dámy.
Slečny, dámy a paní, kterým už pomalu odchází jejich horkovzdušný kartáč (neboli kulmofén) nebo žádný nemají a rády by si nějaký pořídily, aniž by bylo potřeba sahat nějak zvlášť hluboko do kapsy, mohou zpozornět.
Diskontní řetězec Action totiž vytasil nový leták, kde se od včerejška skví nabídka na horkovzdušný kartáč ELLE.
Kulmofén ELLE Magic Hot Air Styler nabízí tři režimy včetně studeného foukání, příjemně padne do ruky díky měkké rukojeti a snadné manipulaci pomáhá i otočný kabel s možností rotace o 360 °C.
Šnůra má navíc skoro dva metry, nehrozí proto, že byste se snad musely tisknout k umyvadlu nebo zdi.
Výrobek zvládne tři úrovně teploty, mezi kterými můžete libovolně přepínat, a disponuje výkonem 800W, což bohatě stačí pro většinu běžných úkonů.
To vše za velmi lidových 249 korun, tedy v podstatě jeden levnější oběd či jeden základní nákup v supermarketu.
Pro slečny a dámy, které nutně nebazírují na potřebě se před zrcadlem ohánět značkovými spotřebiči, se jedná o velmi zajímavou možnost: Cenovky kulmofónů od jiných značek jdou zpravidla do tisíců a letmý pohled do obchodu s elektronikou odhalí i kousky třeba za 14 či 16 tisíc korun.
Jasně, že takový výrobek bude přeci jen o něco kvalitnější a samozřejmě i výkonnější, ale opravdu bude kvalitnější 64násobně, aby obhájil svou cenu?