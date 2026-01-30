Dnes je pátek 30. ledna 2026., Svátek má Robin
Počasí dnes -2°C Zataženo

Stojí i 14 000, v Actionu nyní za 249 korun: Tuhle kosmetickou pomůcku využije skoro každá žena

30. 1. 2026 – 6:00 | Magazín | BS

Stojí i 14 000, v Actionu nyní za 249 korun: Tuhle kosmetickou pomůcku využije skoro každá žena
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Řetězec Action se vytasil se zajímavou nabídkou, kterou ocení především dámy.

Slečny, dámy a paní, kterým už pomalu odchází jejich horkovzdušný kartáč (neboli kulmofén) nebo žádný nemají a rády by si nějaký pořídily, aniž by bylo potřeba sahat nějak zvlášť hluboko do kapsy, mohou zpozornět.

Diskontní řetězec Action totiž vytasil nový leták, kde se od včerejška skví nabídka na horkovzdušný kartáč ELLE.

Kulmofén ELLE Magic Hot Air Styler nabízí tři režimy včetně studeného foukání, příjemně padne do ruky díky měkké rukojeti a snadné manipulaci pomáhá i otočný kabel s možností rotace o 360 °C.

Šnůra má navíc skoro dva metry, nehrozí proto, že byste se snad musely tisknout k umyvadlu nebo zdi.

Mohlo by vás zajímat

Výrobek zvládne tři úrovně teploty, mezi kterými můžete libovolně přepínat, a disponuje výkonem 800W, což bohatě stačí pro většinu běžných úkonů.

To vše za velmi lidových 249 korun, tedy v podstatě jeden levnější oběd či jeden základní nákup v supermarketu.

Pro slečny a dámy, které nutně nebazírují na potřebě se před zrcadlem ohánět značkovými spotřebiči, se jedná o velmi zajímavou možnost: Cenovky kulmofónů od jiných značek jdou zpravidla do tisíců a letmý pohled do obchodu s elektronikou odhalí i kousky třeba za 14 či 16 tisíc korun.

Jasně, že takový výrobek bude přeci jen o něco kvalitnější a samozřejmě i výkonnější, ale opravdu bude kvalitnější 64násobně, aby obhájil svou cenu?

Tagy:
kosmetika kadernictvi sleva levné péče o vlasy vlasová kosmetika vlasy
Zdroje:
Vlastní, Action
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Zelenskyj: Ukrajina čeká, že Rusko naplní dohodu o přerušení útoků na energetiku

Následující článek

Plzeň zvítězila v Basileji 1:0 a ligovou fází Evropské ligy prošla bez porážky

Nejnovější články