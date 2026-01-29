Zelenskyj: Ukrajina čeká, že Rusko naplní dohodu o přerušení útoků na energetiku
29. 1. 2026 – 21:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajina očekává, že dohoda o přerušení ruských útoků na energetickou infrastrukturu v Kyjevě bude naplněna, napsal včera večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X.
Krátce předtím šéf Bílého domu Donald Trump oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude vzhledem k mrazům jeden týden útočit na Kyjev.
"Dodávky energie jsou základem života," uvedl Zelenskyj v příspěvku. Poděkoval Trumpovi za jeho oznámení, které znamená "možnost poskytnout bezpečí Kyjevu a dalším městům na Ukrajině v tomto období extrémní zimy". Podle Zelenského se o možném přerušení ruských útoků jednalo koncem minulého týdne na schůzce s Američany a Rusy v Abú Zabí. "Očekáváme, že dohody budou naplněny. Kroky deeskalace přispívají ke skutečnému pokroku směrem k ukončení války," napsal také ukrajinský prezident.
Moskva ale zatím nijak nepotvrdila, že by se zastavením útoků na Kyjev či jiná ukrajinská města skutečně souhlasila.
Ruská armáda tento měsíc podnikla dva rozsáhlé údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, a lidé na Ukrajině kvůli tomu zažívají nejtěžší zimu od začátku skoro čtyři roky trvající celoplošné ruské invaze. Kritická je situace v Kyjevě, kde byla až polovina obyvatel bez dodávek tepla. V posledních dnech se sice v ukrajinské metropoli oteplilo, v dalších dnech ji ale mají opět sevřít silné mrazy, kdy teplota podle předpovědi klesne i pod dvacet stupňů pod nulou.