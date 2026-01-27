Sinsay boří zažitá pravidla: Dvojité slevy a masivní výprodej, oblečení za zlomek ceny
27. 1. 2026 – 6:06 | Magazín | BS
Kdo potřebuje dostupné oblečení či doplňky do domácnosti, měl by zpozornět.
Občas je potřeba se zastavit a podívat se pořádně: Řetězec Sinsay totiž boří zažitá pravidla obchodních řetězců.
Jsme dávno zvyklí na automatické pravidlo: Slevy nelze kombinovat. Jenže v Sinsay je kombinovat nejen lze, obchod vás k tomu ještě aktivně vybízí a výsledkem je zboží, které už opravdu nemá moc daleko k tomu být úplně zdarma.
Řetězec totiž spustil masivní výprodej: Zejména oblečení momentálně najdete ve slevách, které se pohybují od nějakých 20 až po úctyhodných 80 %.
Kraťasy tak třeba koupíte za 69 korun místo původních 259. Dvoudílné pyžamo s kapsami pořídíte za 119 místo 259. Elegantní kostýmkovou vestu, o kterou je mezi zákazníky mimořádný zájem, za 119 místo 299 korun.
Nabídka je opravdu obrovská a není problém najít vážně zajímavé kousky. Mimo jiné třeba bundu s kožíškem za velmi přátelských 359 korun. Dříve stála 859.
Zlevněných produktů jsou desítky, výběr je velmi pestrý. A ta největší pecka přijde ve chvíli, kdy zjistíte, že již zlevněné výprodejové kusy lze zlevnit ještě jednou, a to jak v e-shopu, tak i v kamenných prodejnách. Pokud totiž koupíte dva nebo víc kusů, Sinsay vám usekne ještě dalších 20 % z ceny.
To znamená, že například ony kraťasy najednou stojí pouhých 55 korun a bunda s kožíškem 287 korun. A to už opravdu stojí za pozornost.
Zájemci si nicméně musí pospíšit, akce trvá jen do 28.1.