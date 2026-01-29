Masivní slevy masa v Albertu bolí konkurenci víc, než se čekalo
29. 1. 2026 – 5:57 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Albertu znovu rozehrál cenovou válku, kterou pocítí hlavně peněženky konkurence. Maso, máslo, sýry i sladkosti padají na částky, které se běžně vídají jen párkrát do roka. Akce platí od 28. 1. do 3. 2. 2026 a některé položky mizí rychleji, než se stačí ohřát regály.
Albert tentokrát vsadil na osvědčenou kombinaci základních potravin a pár „návykových“ stálic, bez kterých se spousta domácností neobejde. Ať už plánuješ víkendové vaření, doplnění lednice nebo jen rychlý nákup po práci, tenhle leták stojí za pozornost.
Maso a základy do lednice za ceny, které se dlouho neohřejí
Jedním z hlavních taháků je vepřová panenská svíčková v celku za 169 korun za kilogram. Sleva téměř čtyřicet procent z ní dělá jednu z nejzajímavějších masových nabídek letošního začátku roku. Kdo vaří rád, tady má jasno.
Silnou roli hraje i máslo. Balení 250 gramů vychází na 21,90, což je návrat k cenám, na které si lidé v posledních měsících spíš jen nostalgicky vzpomínali. V kombinaci s eidamem Jihočeským 30 % v plátcích za 19,90 za 100 gramů jde o jasný signál, že Albert míří na každodenní nákupy, ne jen na sváteční výstřelky.
Do košíku se nabízí přihodit i pomeranče za 22,90 za kilogram. Velké, šťavnaté plody vypadají jako ideální protiváha k zimní únavě i vyšším cenám ovoce z minulých týdnů.
Sladkosti, pití a „radosti navíc“, které leták táhnou
Nechybí ani klasika, která v letácích funguje léta. Coca-Cola v dvoulitrové lahvi za 29,90 je přesně ten typ nabídky, kvůli které se spousta lidí do obchodu vydá, i když původně nic neplánovala.
Milovníci sladkého si všimnou Studentské pečeti za 54,90, což je výrazný pád z běžné ceny. Podobně Pringles za 59,90 potvrzují, že Albert cílí i na mladší publikum a víkendové „mlsací“ nákupy.
Kávu zastupuje Eduscho Espresso Intenso v kilovém balení za 299 korun. Sleva padesát procent už je přesně ten argument, který dokáže změnit značku i dlouhodobé návyky.
Drogerie jako tichý vítěz letáku
Vedle potravin překvapí i Persil za 299 korun. Prací prostředky bývají drahé a právě tady se často rozhoduje, kde lidé nakoupí celý týdenní nákup. Albert to ví a hraje na jistotu.
Celkově leták působí jako promyšlený mix každodenních jistot a lákadel, která mají jediný cíl: přimět zákazníka zůstat o pár minut déle a utratit o něco víc. Vzhledem k cenám ale tentokrát není důvod se tomu bránit. Akce platí od 28. 1. do 3. 2. 2026 a podle všeho se vyplatí nečekat na poslední den.