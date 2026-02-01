Štěstí už si ani nepamatuje. Dojemná slova Nikoly Hezucké: "Chybí mi ten náš starý krásný život"
1. 2. 2026 – 9:11 | Magazín | BS
Rozesmutnělá vdova po milovaném moderátorovi promluvila o tom, jak na tom je.
Tahle bolest samozřejmě jen tak nezmizí. A bylo by velmi s podivem, kdyby ano, protože Nikola Hezucká se musí vypořádat s jednou z nejhorších věcí, které člověka mohou na této Zemi vůbec počkat: Ztrátou milované osoby.
Nezaměnitelný a především nenahraditelný moderátor Patrik Hezucký nás opustil po krátké těžké nemoci před necelými dvěma měsíci. A bolest je zkrátka stále velmi čerstvá a intenzivní.
Nikola se ji po radě od psychologa snaží zmírnit otevřeností a vzpomínáním. Moc dobře to ale zatím nejspíš nefunguje: „Už si ani nepamatuju, jaké to je být prostě jen tak úplně obyčejně šťastná. Chybí mi ten náš starý krásný život,“ píše na sociální síti ke vzpomínkové fotce z dovolené, kde byla rodina ještě kompletní a tváře všech zdobily spokojené úsměvy.
Těžko se pak ubránit dojetí a slzám v koutku očí.
Soustrast a sevřené palce pak hned přišel předvést celý dav komentujících. Nikola se tak může spolehnout na podporu nejen blízkých a přátel, ale i věrných fanoušků.
Ti ostatně ukázali podporu i na nedávném koncertu pro Patrika, kvůli kterému praskala O2 arena ve švech.
„Těch pár minut na stagi byla zábava a člověk by na chvilku tak rád zapomněl, že jeden člen týmu chybí, a že Patrik zpívá svůj text už jen z projekce za našimi zády. A pak je tu Nikolka. A Olík. Který ten večer pocítil, že jeho táta nebyl jen tak někdo! Že ho měli všichni rádi, a že ten jeho humor tu s námi zůstává. Děkujeme, Leoši Mareši, byl to silný zážitek pro nás všechny s tou nejhlubší pointou,“ hodnotila akci Hezuckého kolegyně Zorka Hejdová na sociálních sítích.
View this post on Instagram