Nových případů HIV v Česku bylo loni 293, nejvíce v historii sledování
1. 2. 2026 – 9:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což je nejvíce od začátku sledování nemoci a o jeden případ více než v roce 2022.
Cizinci dlouhodobě žijící v Česku, mezi které se nepočítají váleční uprchlíci z Ukrajiny, tvořili téměř 48 procent (140). Skoro polovina z nich už byla dříve diagnostikovaná v zahraničí (66) a v Česku pokračuje v léčbě. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla Národní referenční laboratoř (NRL) pro HIV/AIDS při Státním zdravotním ústavu (SZÚ).
Situaci v posledních letech ovlivnila epidemie covidu-19 i válka na Ukrajině. "Od roku 2020 pozorujeme mezi nově evidovanými případy oproti předchozímu období výrazně vyšší počty osob, které již o své HIV pozitivitě věděly. Nicméně i pokud se omezíme pouze na skutečně nově diagnostikované případy, vidíme od roku 2020 jednoznačně setrvale vzestupný trend," uvedli odborníci z NRL.
Mezi loni diagnostikovanými bylo 153 osob české národnosti, o čtyři méně než v roce 2024, ale více než ve dvou letech předcházejících. Počet diagnostikovaných rezidentů, tedy cizinců s trvalým pobytem v Česku, byl loni vyšší než v předchozích dvou letech. Bylo mezi nimi 71 osob z Ukrajiny, devět ze Slovenska, šest z Brazílie a po pěti z Ruska a Moldavska. Mezi novými případy bylo 234 mužů a 59 žen.
U více než 86 procent lékaři zjistili nákazu sexuální cestou, ze všech nakažených bylo 51,5 procenta (151) mužů majících sex s muži. "Počet případů s heterosexuálním přenosem však setrvale roste, od roku 2020 rychleji než dříve," doplnila NRL.
Od začátku války na Ukrajině přicházejí do Česka také HIV pozitivní uprchlíci, které NRL eviduje zvlášť. Postupně jich však ubývá, v roce 2022 jich bylo 879, v roce 2023 pak 402, předloni 398 a loni 379.
V Česku se sledují případy nákazy HIV a nemoc AIDS od roku 1985. Od té doby byl virus diagnostikován u 5181 lidí, u 976 se projevilo onemocnění AIDS a 428 osob v důsledku onemocnění zemřelo. Nových případů rozvoje nákazy virem HIV v nemoc AIDS bylo za loňský rok 49.
Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení prudce klesne, pak se propad zastaví a zdravotní stav nakaženého se zlepší. Bez zahájení léčby postupně tento typ bílých krvinek znovu ubývá až osm let, poté propukne nemoc AIDS a nemocní do několika let umírají.
V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít běžný život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.
Počty nových případů HIV v ČR:
|Rok
|Počet případů
|z nich cizinců
|podíl cizinců (v procentech)
|2000
|58
|13
|22,4
|2001
|51
|4
|7,8
|2002
|50
|7
|14
|2003
|63
|11
|17,5
|2004
|72
|15
|20,8
|2005
|90
|14
|15,6
|2006
|91
|21
|23,1
|2007
|121
|23
|19
|2008
|148
|39
|26,4
|2009
|156
|46
|29,5
|2010
|180
|41
|22,8
|2011
|153
|42
|27,5
|2012
|212
|62
|29,2
|2013
|235
|65
|27,7
|2014
|232
|59
|25,4
|2015
|266
|75
|28,2
|2016
|286
|87
|30,4
|2017
|254
|78
|30,7
|2018
|208
|85
|40,9
|2019
|222
|73
|32,9
|2020
|251
|110
|43,8
|2021
|233
|102
|43,8
|2022
|292
|166
|56,8
|2023
|253
|132
|52,5
|2024
|269
|112
|41,6
|2025
|293
|140
|47,8
zdroj: NRL SZÚ