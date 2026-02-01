Dnes je neděle 1. února 2026., Svátek má Hynek
Nových případů HIV v Česku bylo loni 293, nejvíce v historii sledování

1. 2. 2026 – 9:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ilustrační fotozdroj: Profimedia
Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což je nejvíce od začátku sledování nemoci a o jeden případ více než v roce 2022.

Cizinci dlouhodobě žijící v Česku, mezi které se nepočítají váleční uprchlíci z Ukrajiny, tvořili téměř 48 procent (140). Skoro polovina z nich už byla dříve diagnostikovaná v zahraničí (66) a v Česku pokračuje v léčbě. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla Národní referenční laboratoř (NRL) pro HIV/AIDS při Státním zdravotním ústavu (SZÚ).

Situaci v posledních letech ovlivnila epidemie covidu-19 i válka na Ukrajině. "Od roku 2020 pozorujeme mezi nově evidovanými případy oproti předchozímu období výrazně vyšší počty osob, které již o své HIV pozitivitě věděly. Nicméně i pokud se omezíme pouze na skutečně nově diagnostikované případy, vidíme od roku 2020 jednoznačně setrvale vzestupný trend," uvedli odborníci z NRL.

Mezi loni diagnostikovanými bylo 153 osob české národnosti, o čtyři méně než v roce 2024, ale více než ve dvou letech předcházejících. Počet diagnostikovaných rezidentů, tedy cizinců s trvalým pobytem v Česku, byl loni vyšší než v předchozích dvou letech. Bylo mezi nimi 71 osob z Ukrajiny, devět ze Slovenska, šest z Brazílie a po pěti z Ruska a Moldavska. Mezi novými případy bylo 234 mužů a 59 žen.

U více než 86 procent lékaři zjistili nákazu sexuální cestou, ze všech nakažených bylo 51,5 procenta (151) mužů majících sex s muži. "Počet případů s heterosexuálním přenosem však setrvale roste, od roku 2020 rychleji než dříve," doplnila NRL.

Od začátku války na Ukrajině přicházejí do Česka také HIV pozitivní uprchlíci, které NRL eviduje zvlášť. Postupně jich však ubývá, v roce 2022 jich bylo 879, v roce 2023 pak 402, předloni 398 a loni 379.

V Česku se sledují případy nákazy HIV a nemoc AIDS od roku 1985. Od té doby byl virus diagnostikován u 5181 lidí, u 976 se projevilo onemocnění AIDS a 428 osob v důsledku onemocnění zemřelo. Nových případů rozvoje nákazy virem HIV v nemoc AIDS bylo za loňský rok 49.

Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení prudce klesne, pak se propad zastaví a zdravotní stav nakaženého se zlepší. Bez zahájení léčby postupně tento typ bílých krvinek znovu ubývá až osm let, poté propukne nemoc AIDS a nemocní do několika let umírají.

V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít běžný život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.

Počty nových případů HIV v ČR:

Rok Počet případů z nich cizinců podíl cizinců (v procentech)
2000 58 13 22,4
2001 51 4 7,8
2002 50 7 14
2003 63 11 17,5
2004 72 15 20,8
2005 90 14 15,6
2006 91 21 23,1
2007 121 23 19
2008 148 39 26,4
2009 156 46 29,5
2010 180 41 22,8
2011 153 42 27,5
2012 212 62 29,2
2013 235 65 27,7
2014 232 59 25,4
2015 266 75 28,2
2016 286 87 30,4
2017 254 78 30,7
2018 208 85 40,9
2019 222 73 32,9
2020 251 110 43,8
2021 233 102 43,8
2022 292 166 56,8
2023 253 132 52,5
2024 269 112 41,6
2025 293 140 47,8

zdroj: NRL SZÚ

Tagy:
hiv ČR zdraví
Zdroje:
ČTK

