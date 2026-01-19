Proč Patrik Hezucký tajil svou diagnózu? Vdova Nikola šla s pravdou ven
Milovaný moderátor si nepřál, aby veřejnost cokoliv věděla. A měl k tomu jasný důvod.
Oblíbený moderátor a ikonický hlas rádia Evropa 2 Patrik Hezucký nás předčasně opustil již před měsícem a půl. Jeho milující manželku Nikolu ztráta samozřejmě zlomila, ale po čase se rozhodla jen tiše netrpět v bolestivém splínu.
Ne, zvolila zdravější variantu: Vypustit žal do světa, vymluvit se z něj a třeba si tak trochu ulevit: „Psycholog mi doporučil hrabat se ve vzpomínkách a plakat. A tak se hrabu. A pláču...“ uvedla na Instagramu.
Na sociálních sítích terapeuticky a otevřeně odpovídá fanouškům na dotazy ohledně svého zesnulého muže. A mimo jiné také prozradila odpověď na otázku, která jistě ležela na mysli celé řadě fanoušků: Proč Patrik tak úzkostlivě tajil, co mu je?
Důvod byl velmi jednoduchý. Prostě věřil, že se uzdraví: „Do posledního dne věřil, že to celé zvládne. A teprve ve chvíli, kdy to bude celé za ním, to všem řekne,“ vysvětlila Nikola.
„Nechtěl, aby ho někdo litoval, sděloval mu své zkušenosti a prognózy. Chtěl bojovat a věřit,“ dodala.
A jak se rozhodl, tak udělal. Boj ale nakonec bohužel nevyhrál a 5. prosince odešel.
