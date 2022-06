Státy EU hledají shodu na reformě emisního trhu, řeší také omezení prodeje klasických aut

Zatím bez konečné shody na podrobnostech reformy emisního trhu i radikálního omezení prodeje nových aut se spalovacími motory jednají dnes ministři životního prostředí zemí Evropské unie o sadě norem zásadních pro splnění klimatických cílů bloku.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil, že věří v dosažení kompromisu na celém balíku návrhů, o jejichž finálním znění budou státy vyjednávat za českého předsednictví ve druhé polovině roku s Evropským parlamentem. Zástupci vlád však ani po čtyřhodinovém jednání své postoje příliš nesblížili a čeká je druhé kolo debat, které se může protáhnout do pozdního večera.

Ministři mají na stole pět návrhů z balíku, který před rokem předložila Evropská komise ve snaze dovést EU ke splnění nového klimatického závazku. Unie by podle něho měla do roku 2030 snížit své celkové emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990.

Členské země nyní mají najít společný přístup k reformě trhu s emisními povolenkami, k vytvoření sociálně klimatického fondu, závazným každoročním omezením emisí pro jednotlivé země, omezování emisí při využívání půdy a lesů a ke zpoplatnění emisí z nových aut se spalovacími motory.

„Stále je spousta nevyřešených otázek v některých částech balíku, které brání konečné shodě,“ řekla po první části jednání francouzská ministryně ekologické tranzice Agnès Pannierová-Runacherová, jejíž země předsedá poslednímu ministerskému zasedání, než předá jejich vedení Česku. Francie chce na závěr svého předsednictví dosáhnout shodu EU na celém balíku najednou, kvůli čemuž musí ministři vyřešit spory v řadě odlišných témat.

EU environment ministers meet on 28 June.



Agenda includes key proposals of the climate package:



emissions trading system

social climate fund

emission reduction targets for effort sharing sector

CO2 standards for cars and vans

LULUCF



