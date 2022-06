Výbory Evropského parlamentu odmítly označení jádra a plynu za ekologické investice

Europoslanci z výborů pro hospodářství a životní prostředí schválili usnesení, které má zablokovat přijetí takzvané taxonomie podporované většinou členských států včetně Česka.

Konečné slovo bude mít červencové plénum EP, kde bude pro odmítnutí návrhu potřebná většina europoslanců.

Evropská komise navrhla zařazení jádra a plynu mezi takzvané přechodové zdroje v lednu s cílem přesvědčit investory, že se do nich vyplatí vložit peníze.

Unijní exekutiva tím vyšla vstříc požadavkům velké skupiny členských zemí včetně Francie, Polska nebo Česka, které chtějí využívat jeden či oba zdroje jako náhradu za uhlí nebo ropu. Tyto zdroje chce EU v rámci cesty ke klimatické neutralitě z energetického mixu co nejdříve vyřadit. Pravidla má možnost zamítnout kvalifikovaná většina členských zemí či většina europoslanců.

„Velké vítězství pro životní prostředí!“ komentoval na twitteru výsledek dnešního hlasování výborů francouzský europoslanec z frakce zelených David Cormand.

Pro usnesení požadující zamítnutí taxonomie hlasovalo 76 poslanců, proti bylo 62.

❗️EU lawmakers in the economy and environment committees have voted AGAINST nuclear energy and fossil gas in the taxonomy. This will be a clear signal to the rest of the European Parliament when they vote on it again in July https://t.co/VeKbRVk63P