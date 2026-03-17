Stačí jedna věta a hádka okamžitě skončí. Psychologové vysvětlili, proč tento trik funguje na každého
17. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Snad nikoho, až na pár opravdu vyšinutých případů, nebaví se přít a hádat. Žádný vztah se nicméně bez občasného tření neobejde. Existuje však způsob, jak ho zastavit, když už by ho mělo být moc.
Když už se dva lidé ve vztahu vůbec nehádají a všechno probíhá v až podezřelém tichu, může to značit závažné problémy, kdy už jednomu (nebo dokonce oběma) z partnerů na soužití prakticky nezáleží a nestojí proto se o něj hádat. Hádky jsou totiž zkrátka a dobře běžná součást partnerství a občas se jim prostě nevyhneme.
Jenže to ale zároveň neznamená, že by nebylo od věci zbytečné rozepře klidnit nebo jim zcela předcházet. Jakmile se totiž začne zvyšovat hlas, přichází řetězová reakce, nastoupí mentální bloky a empatie je najednou prakticky nemožná. Podle odborníků ale můžeme zbytečnému mentálnímu chaosu předejít jednoduchou větou: "Pomoz mi pochopit, proč se tak cítíš."
Nemusíte ji samozřejmě papouškovat slovo od slova, jde o situaci a hlavně o princip. Dáváte najevo, že jste připraveni naslouchat a ne se jen tvrdohlavě bít za to svoje. Přerušíte smyčku útoku a odvety a místo toho řeknete partnerovi, že vám záleží na jeho pocitech. Jedná se o zásadně důležitou součást zvládání hněvu, jak radí i renomované a světoznámé zdravotnické centrum Mayo Clinic.
Neméně známý institut vztahového a manželského poradenství Gottman tvrdí, že hádka je běžná součást vztahu, důležité je ale nenechat ji napáchat žádné větší škody či dokonce neříct něco nevratného. Důležitá je proto okamžitá náprava – a co jiného opraví hněv a zlou náladu lépe než partnerův pocit, že vám na něm záleží?
Může se jednat vlastně i o maličkosti. Představte si například, že partner přijde pozdě na večeři a z malé jiskry už se chystá rozhořet oheň. Jedno osočení, odveta, druhé, silnější odveta. Muž už se nadechuje k tomu, aby vyčetl partnerce všechny její chyby za poslední tři roky, protože si zkrátka přijde ukřivděn.
Jenže pak se zastaví, dá si pět vteřin oddych, což je také klíčově důležitý prvek zvládání hněvu, a pak se prostě zeptá ve smyslu "Podívej, pomoz mi pochopit, proč tě ten pozdní příchod tak rozhodil."
Boj najednou ztrácí nepřítele. Hněv opadá, protože si oba přijdou, že ten druhý vlastně naslouchá a můžou se proto bavit normálně. Místo štěkání a konfliktu se nakonec může pár společně zamyslet, co za problémem vlastně stálo. Stres z práce? Únava po dlouhém dni? Nedostatek času stráveného spolu?
Na jednu věc je nicméně třeba dát pozor: Dát najevo naslouchání a empatii je kriticky důležitá součást zvládání konfliktu, píšou odborníci. Je ale stejně důležité dbát na tón. Jinak řečeno: Když partnera chcete požádat, aby vám pomohl pochopit, mimořádně dbejte na to, aby věta nezněla povýšeně nebo dokonce ironicky. Účinek by pak totiž mohl být zcela opačný.