Tajemství zvířecí řeči: Od gest sépií až po abstraktní myšlení velryb
17. 3. 2026 – 7:32 | Magazín | Žaneta Kaczko
Představte si, že byste mohli vést rozhovor s kýmkoliv z říše zvířat. Moderní věda potvrzuje, že vysoce sociální druhy, jako jsou sloni, vlci nebo kytovci, disponují neuvěřitelně složitými systémy sdílení informací. Přesto odborníci varují: lidský jazyk s jeho gramatikou a abstrakcí může být ve zvířecím světě naprostým unikátem. I kdyby zvířata používala naše slova, dokázali bychom pochopit jejich priority a radikálně odlišné vnímání reality?
Představte si, že byste se mohli zeptat svého psa, co se mu v noci zdálo, nebo konzultovat s vorvaněm jeho pocity z hloubky oceánu. Myšlenka, která byla po staletí výsadou sci-fi románů a dětských pohádek, se dnes pod mikroskopem moderní vědy a algoritmů umělé inteligence začíná proměňovat v seriózní výzkumné téma. Otázka však zůstává: jsme na prahu skutečného dialogu, nebo jen lépe interpretujeme ticho?
Projekt CETI a dekódování hlubin
Jedním z nejambicióznějších počinů současnosti je Project CETI, v jehož čele stojí David Gruber. Tento tým se nezaměřuje na nikoho menšího než na vorvaně. Gruber věří, že vokalizace těchto mořských obrů vykazují struktury, které jsou lidské řeči mnohem bližší, než jsme si kdy odvážili připustit. Nejde jen o náhodné pískání; zdá se, že velryby používají komplexní sekvence, které by mohly nést specifické významy.
Zatímco dříve vědci učili šimpanze znakovou řeč v zajetí, dnes se pozornost obrací k divočině. Sledujeme sépie, které komunikují prostřednictvím vizuálních gest svých ramen, nebo delfíny skákavé, jejichž pískání připomíná propracovaný kód. Arik Kershenbaum z University of Cambridge však upozorňuje na důležitý rozdíl: schopnost naučit se lidské povely v zajetí ještě neznamená, že zvířata ve volné přírodě používají „jazyk“ v našem slova smyslu.
Bariéra vnímání: Lev, který mluví, ale nerozumíme mu
I kdyby se nám podařilo prolomit kód a zvířata by začala používat naše slova, vyhráno nemáme. Jak kdysi naznačil filozof Ludwig Wittgenstein, i kdyby lev uměl mluvit, pravděpodobně bychom mu nerozuměli. Proč? Protože jeho svět, priority a smyslové vnímání jsou tak radikálně odlišné od lidských, že naše kontexty by se prostě neprotnuly.
Pro vysoce sociální tvory, jako jsou vlci, sloni nebo primáti, je klíčové sdělovat emocionální stavy- strach, hlad, varování před nebezpečím nebo touhu po partnerovi. K tomu ale nepotřebují gramatiku ani abstraktní pojmy. Yossi Yovel z Telavivské univerzity krotí nadšení z „povídání si“ se zvířaty připomínkou, že lidský jazyk je unikátní svou schopností vyjadřovat neexistující věci nebo složité logické konstrukce. Zvířata komunikují efektivně, ale účelově.
Psi jako průkopníci mezidruhového mostu
Nejblíže k porozumění máme u psů, a to díky tisíciletím společné domestikace. Psi se naučili číst naše výrazy obličeje a tón hlasu s neuvěřitelnou přesností. Kershenbaum podotýká, že psi si tuto schopnost doslova vštípili do své přirozenosti. Přestože rozpoznají stovky slov, neznamená to, že chápou větnou skladbu. Rozumí signálu, nikoliv gramatice.
Umělá inteligence jako překladač přírody
Zlomovým momentem v tomto výzkumu je nasazení modelů hlubokého učení (AI). Umělá inteligence dokáže v obrovských balících dat rozpoznat jemné vzorce, které lidské ucho přeslechne.
- Skenování mozku: Pomáhá nám vidět, které oblasti se aktivují při různých zvucích, i když logistika u divokých zvířat zůstává noční můrou.
- Rozpoznávání vzorců: AI dokáže interpretovat variace v tónech, o kterých jen samotné zvíře ví, zda znamenají rozdílné věci.
Hlavní motivací vědců není jen zvědavost, ale i ochrana přírody. Představte si, že bychom včas poznali, že je velrybí stádo ve stresu nebo že se v oblasti nachází nebezpečí, o kterém my ještě nevíme.
Budoucnost: Porozumění bez konverzace
Ačkoliv jsou skeptici jako Yovel a Kershenbaum přesvědčeni, že se zvířaty nebudeme „diskutovat“ u kávy, shodují se na jednom: studium jejich komunikace nám otevírá oči. Možná se nenaučíme jejich „jazyk“, protože většina z nich ho k životu nepotřebuje, ale můžeme se naučit naslouchat jejich potřebám. Cesta k obousměrné komunikaci je dlouhá a plná překážek, ale každý dekódovaný zvuk nás posouvá blíž k poznání, že na této planetě nejsme jediní, kdo má co říct. Jen musíme najít způsob, jak slyšet to, co už dávno říkají.