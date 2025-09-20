Speciálně vyšlechtění komáři by v Brazílii měli pomoct proti horečce dengue
20. 9. 2025 – 16:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V nadcházejících letech by speciálně vyšlechtění komáři v Brazílii měli pomoct snížit počet případů horečky dengue.
Podle agentury Reuters o tom informovala Wolbito do Brasil, největší farma na chov komárů na světě.
Hmyz šlechtěný v této laboratoři je infikovaný bakterií Wolbachia, která zabraňuje komárům v přenosu dengue a dalších virů, jako jsou zika nebo chikungunya. Vědci komáry nakažené touto bakterií vypouští, aby se rozmnožovali s populací komárů ve volné přírodě a nakazili bakterií další jedince, píše Reuters.
Manažer Wolbito do Brasil Antonio Brandao řekl, že tuto metodu považuje za bezpečnou. "Wolbachia žije pouze uvnitř hmyzích buněk. Takže pokud hmyz uhyne, bakterie umírá také," řekl . "Wolbachia je přítomna ve více než 60 procentech hmyzu ve volné přírodě a dosud jsme nezaznamenali žádnou interakci bakterie s lidmi.“
Brazilské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že od roku 2014 ochránila tato metoda více než pět milionů lidí před zmíněnými viry. Wolbito do Brasil uvedla, že v nadcházejících letech doufá ochránit před horečkou dengue v Brazílii přibližně 140 milionů lidí, informuje Reuters. "Wolbito do Brasil ochrání každých šest měsíců přibližně sedm milionů lidí v Brazílii," uvedl v rozhovoru generální ředitel společnosti Luciano Moreira.
Laboratoř je podporována brazilským ministerstvem zdravotnictví a byla otevřena letos 19. července. Biofarma dokáže vyprodukovat podle Reuters až 100 milionů komářích vajíček týdně.
Horečku dengue šíří komáři druhu Aedes aegypti, kteří podle Světové zdravotnické organizace (WHO) každoročně infikují stovky milionů lidí. Závažné případy dengue mohou být smrtelné a podle údajů WHO v Brazílii loni zemřelo na tuto nemoc 6 297 lidí, což je nejhorší výsledek v historii, píše Reuters.
Dengue se vyskytuje zejména v tropických a subtropických oblastech. Globální oteplování ale vytváří i jinde příznivé podmínky pro usídlení invazivních druhů komárů, které mohou virus dengue přenášet. Nemoc se projevuje vysokou teplotou, bolestmi kloubů a nevolností
V letošní srpnové tiskové zprávě informovalo ministerstvo zdravotnictví o tom, že ve Francii a Itálii hrozí vyšší riziko nákazy exotickými nemocemi přenášenými komáry, jako jsou právě horečka dengue nebo chikungunya. Jednotlivé případy zmíněných exotických nemocí u lidí, kteří přijeli ze zahraničí, zaznamenalo letos i Česko.