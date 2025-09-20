Liberec poprvé zažije Army den, vojáci na něm předvedou techniku i boj zblízka
20. 9. 2025 – 16:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Přelet transportního vrtulníku Mi-17, ukázky vojenského lezení, boj zblízka nebo možnost vyzkoušet si simulátor letounu L-159, to vše nabídne příští sobotu 27. září 2025 od 9:00 do 18:00 hodin v OC Nisa Liberec Army den v Liberci.
Velká náborová a prezentační akce Armády ČR bude ve městě poprvé. S technikou a vybavením, které veřejnost běžně nevidí, se na ní představí profesionálové i příslušníci aktivní zálohy. ČTK o tom za organizátory akce informovala Vlastimila Cyprisová.
Vojáci ukáží veřejnosti převážně techniku a vybavení chemického vojska, které má v Liberci základnu. "Vozidlo radiačního a chemického průzkumu, malý dekontaminační automobil, ochranné masky a protichemické oděvy. Chemici ukážou i laboratoř s efektními chemickými pokusy," doplnila Cyprisová. K vidění bude také samohybná kanónová houfnice Dana, protiletadlový komplet, salvový kanón nebo bojový člun speciálních sil. Vojáci veřejnosti předvedou i novinky jako jeřáb Grove GMK 3050-3 nebo nákladní auto Volvo VTN 3R.
Program se bude opakovat celý den v pravidelných blocích. Profesionálové předvedou vojenské lezení, výcvik služebních psů, boj zblízka a přehlídku výstroje armády, hradní stráže a vojenské policie. S exhibičním programem vystoupí Čestná stráž Armády ČR. Představí se také mistr světa v bojovém sportu taekwondo František Jeřábek a profesionální zápasníci MMA. "Zájemci se mohou zúčastnit panelové diskuse v projektu 'Potkej se s Tankistou' nebo besed s novodobými válečnými veterány," uvedla Cyprisová.
Na místě bude kariérní centrum Rekrutačního pracoviště Liberec. Zájemci v něm získají informace o možnosti stát se vojákem z povolání, o službě v aktivní záloze, účasti na dobrovolném vojenském cvičení, studiu na vojenských školách nebo o stipendijním programu ministerstva obrany pro žáky středních škol. Svou práci představí i Kontaktní místo péče o válečné veterány a Vojenský fond solidarity.
"Den zpříjemní armádní umělci vystoupením Vojenské hudby Olomouc, Hudby Hradní stráže a Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Připravena bude i ochutnávka tradičního vojenského guláše," dodala Cyprisová.