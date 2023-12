Verdikt z Colorada ohledně Trumpovy nezpůsobilosti k prezidentování nechtěl Biden komentovat

Je zcela zjevné, že americký exprezident Donald Trump podporoval povstání, řekl dnes jeho nástupce a současný šéf Bílého domu Joe Biden. Reagoval tak na otázky médií ohledně úterního verdiktu nejvyššího soudu státu Colorado, podle kterého Trump není způsobilý k výkonu prezidentské funkce kvůli své kampani proti výsledkům posledních prezidentských voleb. Samotné rozhodnutí soudu ale Biden komentovat nechtěl.

„Nebudu komentovat soudní případ... záleží na soudu,“ odpověděl prezident, když na něj reportérka vykřikla dotaz při jeho návštěvě státu Wisconsin. Agentura AP poznamenala, že jakkoli Biden svého možného soupeře v nadcházejících volbách označuje za hrozbu pro americkou demokracii, k jeho soudním kauzám se vyjadřuje opatrně. Procesy kolem otázky, zda by měl být Trump na základě jisté pasáže ústavy diskvalifikován z veřejných funkcí, zřejmě nebudou výjimkou.

Na následný dotaz, zda je Trump „účastníkem povstání“, Biden uvedl, že je to „zcela zřejmé“. „Jestli se na to vztahuje 14. dodatek (ústavy), tohle rozhodnutí necháme na soudu. Ale rozhodně podporoval povstání. O tom není pochyb,“ řekl.

Podobná nařčení vůči bývalé hlavě státu plynou z jeho počínání po porážce ve volbách roku 2020, kdy Trump odmítl výsledek uznat a místo toho bez pádných důkazů prezentoval volby jako zmanipulované. Vše vyvrcholilo 6. ledna 2021, kdy dav jeho stoupenců vtrhl do sídla Kongresu, kde právě probíhalo ceremoniální potvrzování volebního výsledku. Trump předtím příznivce svolal do Washingtonu a mimo jiné jim vzkázal, že „to bude divoké“.

Aktivisté v řadě amerických států se později začali obracet na soudy se žádostmi, aby Trumpa vyloučily z nadcházejících prezidentských primárek Republikánské strany právě na základě 14. dodatku ústavy. Ten zakazuje zastávat jakoukoli „civilní či vojenskou“ funkci lidem, jež se zapojili do „povstání nebo vzpoury“.

V Michiganu či Minnesotě tyto žádosti neuspěly, nejvyšší soud Colorada však v úterý rozhodl, že Trumpovo počínání po posledních volbách lze označit za povstání a že daná ústavní klauzule se vztahuje i na prezidentskou funkci. Verdikt v amerických dějinách nemá obdoby, podle komentátorů se otázkou s největší pravděpodobností bude zabývat nejvyšší soud USA.

Ten se Trumpovým činům z konce jeho funkčního období věnuje už nyní, a to v souvislosti s federální obžalobou z nelegálních zásahů do volebního procesu. Na nejvyšší soud se tento měsíc obrátil tým zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, aby bezodkladně posoudil Trumpův argument, že za skutky z doby výkonu prezidentské funkce nemůže být stíhán. Prvoinstanční soud teorii o „absolutní imunitě“ odmítl a Smith věc posunul k nejvyšší instanci ještě před rozhodnutím odvolacího soudu ve snaze proces urychlit.

Trumpovi právníci, kteří se exprezidentovy soudní procesy snaží natahovat, dnes nejvyšší soud vybídli k odmítnutí Smithovy žádosti o urychlené rozhodnutí. Záležitost by měla být „rozřešena opatrným, promyšleným způsobem, nikoli závratnou rychlostí,“ citoval z nového podání deník The New York Times. Exprezidentovi právníci chtějí, aby věc nejdříve projednal odvolací soud.

Zatímco se výše postavené soudy zabývají Trumpovou imunitou, hlavní proces u federálního soudu ve Washingtonu je pozastavený. Začátek hlavního líčení byl původně naplánován na březen, nad termínem se však za současného vývoje vznáší otazníky.