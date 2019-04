Sorryjako, ale neměl si Babiš dát z vlády padáka?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

... Měl, pokud by ovšem bral své sliby o vyrovnaných rozpočtech doslova a do písmene. Jenže Babiš spoléhá (a není mezi politiky sám) na vaši krátkou paměť.

Andrej Babiš mění figury na vládní šachovnici. Dan Ťok odchází na vlastní žádost z dopravy, Marta Nováková dostala padáka z hospodářství. Na jejich místa jsou připraveni a pohovor u vrchního velitele už mají za sebou Karel Havlíček a Vladimír Kremlík.

A co šéf kabinetu? Neměl by sám zvažovat demisi, když neplní to, co slíbil?

Byznysplán se ztrátou? No fuj!

Anoisté, tedy také Babiš, se do nejvyšších pater politiky dostali slibem, že na rozdíl od 'tradičních' politiků a 'tradičních' stran budou makat, že se prostě nezakecají a splní, k čemu se zavázali.

Sám Babiš se před nástupem do politiky vysmíval vládám, že nemohou vyjít s penězi a sestavují schodkové rozpočty. "Deficit je ztráta. Kdyby mi někdo sestavil byznysplán se ztrátou, tak ho vyhodím," prohlásil rezolutně v roce 2011 během debaty se studenty na Vysoké škole ekonomické v Praze (důkaz je tady).

Nakonec však takové rozpočty jako šéf financí sám sestavoval a padáka si nedal. Padáka mu dal premiér Bohuslav Sobotka z dočista jiných důvodů.

(Tady se sluší připomenout, že v roce 2016 za Babišova ministrování skončil rozpočet v plusu. Jenže díky tomu, že končila unijní 'sedmiletka' a z Bruselu do vládni pokladny přiteklo výjimečných 158 miliard korun. A také proto, že vláda nedokázala investovat plánovaných 77 miliard. Jinak by rozpočet byl v propastném mínusu.)

Prachy v prachu

Padáka nedal Babiš z pozice premiéra ani Aleně Schillerové, která finance převzala po sněmovních volbách a předložila další deficit. A ke svému někdejšímu výroku o vyrovnaných byznysplánech se nehlásil ani tehdy, když jeho první jednobarevná vláda stanovila rozpočtový plán, který počítá se schodky až do roku 2021, tedy do konce volebního období.

Co víc, žádného padáka premiér nezvažuje ani poté, co vyšlo najevo, že finance děravý budžet záplatují rezervami z privatizačního účtu. Bez nich by byl letošní rozpočet státu už koncem března v mínusu 27 miliard. S nimi se (zatím) drží na přijatelném schodku devítimiliardovém.

Na ztráty citlivý Babiš se nepohoršuje nad tím, že střednědobý rozpočtový cíl pro roky 2020 až 2022 počítá se strukturálním deficitem (schodek veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu) 0,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Ještě loni byl přitom tento parametr v přebytku – a nebude.

Kdo za to může? Že by Mirek Kalousek? Angela Merkelová? George Soros? Anebo Brusel?

Vzpomínáte si ještě, jak před vstupem do vlády dotační a řepkový král vytruboval do světa, že plýtvání a korupce připraví stát ročně o 200 miliard korun? V čem je tedy problém? Kdeže ty prachy jsou? Nejspíš v prachu.

A co zítra, kde budeme brát?

Vypadá to, jako kdyby nejen voliči, ale i samotný Babiš a jeho lidé uvěřili svému heslu 'ANO, bude líp'. A také tomu, že ekonomika poroste až na věčné časy a nikdy jinak, protože to máme v malíku.

Patrně proto na vrcholu hospodářského růstu Babiš a spol. vyhazovali peníze na běžné výdaje a dárky typu zlevněné a státem refundované jízdné v autobusech a vlacích. Utráceli za provoz státu, přijímali pluky nových státních zaměstnanců. Investice do infrastruktury a armády ale odkládali, patrně v naději, že je na ně dost času, protože "bude ještě líp".

Stačilo se přitom držet zásady, kterou Andrej Babiš vtělil do svého spisku, dodnes vyvěšeného na webu ANO. 'Nejvyšší' v něm vysvětluje, že je nutné řídit stát jako firmu: "Ve firmě si nemůžete dovolit utrácet jenom proto, že dnes máte hodně peněz, a nemyslet na zítřek."

A stát si to, pane premiére, dovolit může? Tvrdil jste přece, že ho budete řídit jako firmu…