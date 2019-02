K ovládnutí státní správy sepsala Babišova vláda další novelu. Vyhazov posvětí dvě razítka

Současný způsob výběru dětí pro studium na středních školách by se podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) měl změnit. Rozhodovat o budoucnosti dětí na základě testů v jednotných přijímacích zkouškách nemá smysl, řekl dnes na mezinárodní konferenci Digitální Česko 2019. Podle Plagy by o dalším vzdělávání dítěte měly rozhodovat spíše jeho dovednosti a obecní studijní předpoklady. Chtěl by také, aby tolik dětí neodcházelo ze základních škol na víceletá gymnázia.

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes označila dohodu o pravidlech přepravy plynu jako společný úspěch Německa a Francie. Německý ministr hospodářství Peter Altmaier ji podle agentury Reuters označil za rozumné řešení důležitého problému. Zdroje z Elysejského paláce kompromis hodnotí jako diplomatický úspěch. "Tento den považuji za dobrý a bez německo-francouzské spolupráce by se to takto neodehrálo," řekla dnes Merkelová.

Rusko je připraveno pokračovat v kontaktech s Nizozemskem ohledně letadla na lince MH17 , které bylo v létě 2014 sestřelen nad východní Ukrajinou. Uvedl to dnes náměstek ministra zahraničí Alexandr Gruško, jehož citují ruské tiskové agentury. Přihlížet je ale podle něj nutné i k ruským informacím o neštěstí a k odpovědnosti Ukrajiny. Nizozemská vláda začátkem týdne podle agentury Reuters uvedla, že ruští představitelé budou ochotni se brzy sejít k soukromým jednáním ohledně odpovědnosti za sestřelení malajsijského letounu.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a další zástupci Prahy se dnes sešli se starosty městských částí na severovýchodě Prahy ohledně budoucího rozvoje oblasti. Podnětem ke schůzce byl plán premiéra Andreje Babiše (ANO) postavit v okolí metra Letňany sídlo pro 10.000 státních úředníků, projekt je ale stále ve fázi návrhu a na schůzce na něj přišla řeč jen okrajově. Politici to po schůzce řekli novinářům. Starostové dodají magistrátu své podněty a budou se s vedením města scházet pravidelně.

Slovenský ústavní soud zrušil předloňský verdikt nejvyššího soudu, který zamítl žalobu přepravce plynu Eustream v jeho miliardovém sporu se slovenskou finanční správou o povinnost zaplatit mimořádný odvod. Vyplývá to z dnešního oznámení soudu; příslušný senát rozhodl v případu na neveřejném zasedání již v lednu. Manažerskou kontrolu a menšinový podíl v Eustreamu má skupina Energetický a průmyslový holding.

Slovenský ústavní soud zrušil předloňský verdikt nejvyššího soudu, který zamítl žalobu přepravce plynu Eustream v jeho miliardovém sporu se slovenskou finanční správou o povinnost zaplatit mimořádný odvod. Vyplývá to z dnešního oznámení soudu; příslušný senát rozhodl v případu na neveřejném zasedání již v lednu. Manažerskou kontrolu a menšinový podíl v Eustreamu má skupina Energetický a průmyslový holding.

14:25