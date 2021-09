Socha Julie možná dostane Romea - ať to je genderově vyvážené

Recept na lásku je snadný, alespoň podle Mnichovanů. Stačí zajít na ústřední Mariánské náměstí, na jehož okraji před budovou Staré radnice stojí socha Julie Kapuletové. Kdo této hrdince milostné tragédie Williama Shakespeara sáhne na ňadro, má štěstí v lásce jisté. Pokud by někdo pochyboval, může ještě Julii vložit do náruče květinu, úspěch je pak podle místní pověry zaručen. Městská radní Marie Burneleitová však poukazuje na to, že v rámci genderové vyváženosti by v zájmu žen stálo za to umístit vedle sochu s penisem.

„Nyní mohou Mnichovanky sahat jen na ňadra Julie. Pro vyvážený genderový obraz v genderovém hlavním městě tak vedle přirozeně chybí socha s tělesnými částmi přiřazovanými mužům,“ uvádí Burneleitová. Ta se s žádostí o sochu s bronzovým penisem, případně s bederní rouškou, obrátila na mnichovského primátora Dietera Reitera. Město žádost nesmetlo se stolu, právě naopak. Městský kulturní referent Anton Biebl odpověděl Burneleitové, že její kritice rozumí, protože je zcela v pořádku. Uvedl, že mnichovské památníky je potřeba „podrobit kritickému zvážení s ohledem na nacionalismus, nepřátelství vůči demokracii, militarismus, kolonialismus, převládající maskulinitu, nedostatečné zastoupení žen a rozmanitost“. „Pro rok 2022 je proto připravováno mezinárodní sympozium,“ uvedl Biebl. Mnichov se podle něj díky tomu v této problematice poučí ze zkušeností Vídně, Lisabonu nebo třeba Bristolu. Referent rovněž poznamenal, že v rámci sympozia jsou plánovány i projekty, kdy se konkrétním dílům dostane umělecko-kritického komentáře. Díla, která taková prověrka čeká, Mnichov vybere ve veřejné soutěži. „Na uměleckou intervenci tak může být přirozeně navržena i socha Julie,“ dodal Biebl. Zatímco město slibuje debatu, někteří politici pochopení pro takové počínání nemají. „Je to úplně absurdní, úplně zbytečné a úplně švihlé,“ řekl k diskusi o Juliiných ňadrech v rozhovoru s deníkem Bild mnichovský místostarosta Manuel Pretzl, který v městské radě vede členy Křesťansko-sociální unie (CSU). Daleko od pravdy Pretzl svým hodnocením zřejmě nebude, což je zjevné z politické příslušnosti Burneleitové. Ta je totiž členkou Strany, což je satirické hnutí žádající mimo jiné zastropování cen piva. Mohlo by vás zajímat Změňme státní hymnu ve jménu emancipace a korektnosti

