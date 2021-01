Sněmovna reprezentantů schválila ústavní žalobu na prezidenta Trumpa

Americká Sněmovna reprezentantů podle očekávání podpořila návrh ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Hlasovalo pro něj 222 demokratů i deset členů Trumpovy Republikánské strany. Trump se tak stal prvním prezidentem, proti němuž zákonodárci takzvaný impeachment vedou podruhé.

Současný šéf Bílého domu čelí obvinění z podněcování ke vzpouře v souvislosti s událostmi z minulé středy, kdy dav jeho příznivců zaútočil na budovu Kongresu. Stalo se to při schůzi k výsledkům prezidentských voleb. Nepokoje si vyžádaly pět lidských životů. Podle demokratů i některých republikánů Trump svou rétorikou přispěl k útoku svých stoupenců na Kapitol.

Žaloba by ještě tento týden mohla být předložena Senátu, nicméně ten se jí zřejmě začne zabývat až po inauguraci Trumpova nástupce v Bílém domě Joea Bidena. Nově zvolený demokratický 46. prezident USA se úřadu ujme příští středu.

Už před hlasováním dalo několik členů Trumpovy Republikánské strany najevo, že návrh demokratické většiny ve Sněmovně reprezentantů podpoří. "Ještě nikdy jsme nebyli svědky větší zrady, které se prezident Spojených států dopustil vůči svému úřadu a přísaze na ústavu," uvedla Liz Cheneyová, která je třetí nejvýše postavenou republikánkou ve Sněmovně reprezentantů a která podpořila návrh ústavní žaloby na Trumpa. Jde o dceru bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho, která je považována za vycházející hvězdu Republikánské strany.

"I kdyby proces v Senátu začal tento týden a postupoval rychle, konečného verdiktu nebude dosaženo před odchodem prezidenta z úřadu," řekl po hlasování Sněmovny reprezentantů šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell. "To není rozhodnutí, které bych dělal já, taková je skutečnost," podotkl.

Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer řekl, že pokud by se horní komora Kongresu vyslovila pro odsouzení Trumpa, bude se hlasovat o zákazu toho, aby se Trump mohl ucházet o prezidentský úřad v budoucnosti.

Demokratičtí zákonodárci proti Trumpovi ústavní žalobu vznesli už v roce 2019. Tehdy čelil obvinění ze zneužití funkce a maření spravedlnosti v souvislosti se snahou přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k politicky výhodnému kroku pro Trumpa. Senát ovládaný republikány ale prezidenta obvinění zprostil.

Podle Pelosiové je Trump je hrozbou pro USA a musí být odsouzen

Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová na úvod druhé části rozpravy o obžalobě Trumpa z "podněcování ke vzpouře" prohlásila, že končící americký prezident je jasnou a bezprostřední hrozbou pro Spojené státy. Lídr sněmovních republikánů Kevin McCarthy poté uvedl, že Trump nese odpovědnost za nedávný "útok na Kongres", bezprostřední vznesení ústavní žaloby ale označil za chybu.

"Víme, že prezident Spojených států nabádal k této vzpouře... Je jasnou a bezprostřední hrozbou pro zemi, kterou všichni milujeme," citovala Pelosiovou americká média. "Prezident musí být obžalován a jsem přesvědčená, že Senát jej musí odsoudit," uvedla.

Za republikány následně vystoupil jeden z nejvěrnějších Trumpových spojenců v Kongresu Jim Jordan. "Měli bychom se soustředit na sjednocování země. Místo toho demokrati podruhé obžalují prezidenta, týden předtím, než opustí úřad," řekl. Podobně jako další odpůrci impeachmentu z řad republikánů se podrobněji nevyjádřil k samotnému obvinění, že Trump burcoval své příznivce k násilnostem.

Poněkud odlišně vyzněl projev republikánského lídra McCarthyho, který podle deníku The New York Times poprvé veřejně přisoudil Trumpovi podíl na událostech minulé středy. "Prezident nese odpovědnost za středeční útok davu výtržníků na Kongres. Měl okamžitě počínání davu odsoudit, když viděl, co se odehrává," řekl. I McCarhty se ale postavil proti impeachmentu, obžaloba "v takto krátkém časovém rámci" by prý byla chybou. Věc si podle něj žádá podrobnější vyšetřování.

Podle Trumpa není v USA místo pro násilí a vandalismus

Donald Trump ve videu zveřejněném na twitterovém účtu Bílého domu řekl, že žádný jeho skutečný stoupenec by netoleroval politické násilí. Násilnosti a vandalismus podle něho do Spojených států absolutně nepatří. S proslovem vystoupil krátce poté, co Sněmovna reprezentantů schválila návrh na ústavní žalobu proti němu.

"Pokud něco takového děláte, nepodporujete naše hnutí a útočíte proti němu a proti naší zemi. To nemůžeme tolerovat," řekl Trump v prohlášení, které je podle BBC jeho zatím nejtvrdší reakcí na události na Kapitolu. O impeachmentu se vůbec nezmínil. "Aby bylo jasné, jednoznačně odsuzuji násilí, jehož jsme minulý týden byli svědky," uvedl také šéf Bílého domu.

Google pozastavuje politickou reklamu

Společnost Google pozastaví na svých platformách nejméně do 21. ledna veškerou politickou reklamu odkazující na americké volby. V e-mailu, který společnost rozeslala inzerentům, se uvádí, že rozhodnutí padlo po "bezprecedentních událostech z minulého týdne, které se uskutečnily před inaugurací prezidenta". Inzerentům Google také připomněl, že zakazuje reklamy, které podněcují k násilí nebo nenávisti.

Americké bezpečnostní složky pokračují v zatýkání a obviňování účastníků nepokojů v Kongresu. Nově je ve vazbě i Robert Keith Packer, kterého televizní kamera minulou středu zachytila v mikině s nápisem Camp Auschwitz (tábor Osvětim). Na základě obvinění spojených s násilnostmi bylo zadrženo více než 100 lidí. Je mezi nimi i muž, který údajně 6. ledna do Washingtonu přicestoval s 2500 náboji.

Google v prohlášení uvedl, že "dočasně pozastaví veškeré politické reklamy a dále jakékoliv reklamy odkazující na impeachment, inauguraci či protesty v americkém Kapitolu". Rozhodnutí vejde v platnost ve čtvrtek bez výjimek pro média a obchodníky zobrazující politické reklamy.

Google 10. prosince zrušil dočasný zákaz politické reklamy související s americkými volbami. Tento druh reklamy na svých platformách zablokoval po uzavření volebních místností 3. listopadu. Opatřením chtěla společnost omezit tok dezinformací a jiné zneužívání svých platforem. Politické reklamy po listopadových volbách pozastavila také společnost Facebook. Zákaz uvolnila krátce během senátních voleb v Georgii začátkem ledna.

Mluvčí Googlu uvedla, že společnost od řádění Trumpových stoupenců v Kapitolu 6. ledna nepovolovala reklamy odkazující na násilí v Kongresu. Uplatňovala přitom v omezeném rozsahu svůj předpis o "citlivých událostech". Cílem tohoto opatření je blokovat obsah, který vydělává na situacích, jako jsou například zdravotnické krize či přírodní katastrofy.

Šéf Alphabetu (mateřské společnosti Googlu) Sundar Pichai dnes podle Reuters oznámil, že internetový server pro sdílení videí YouTube, který Google vlastní, odstranil stovky politických videí poté, co Spojené státy potvrdily výsledky voleb.