Demokraté chtějí prosadit ústavní žalobu na Trumpa, YouTube mu zablokoval kanál

Server YouTube "nejméně na jeden týden" pozastavil možnost nahrávat nové příspěvky na kanál amerického prezidenta Donalda Trumpa a také smazal jeho poslední video, které údajně porušuje pravidla této platformy.

"Vzhledem k přetrvávajícím obavám z násilí také na dobu neurčitou znemožníme přidávání komentářů na kanálu prezidenta Trumpa, stejně jako jsme tak učinili u jiných kanálů, kde jsme měli obavy o bezpečnost," uvedl YouTube na twitteru.

Kanál videí prezidenta Trumpa sleduje 2,8 milionu uživatelů. Již dříve prezidenta od jeho účtů odstřihly například sociální sítě Facebook a Twitter. Důvodem byly jeho projevy a videa, která podle některých vedla k násilnostem v Kapitolu. Trump důsledně odmítá, že by za události z minulé středy, které si vyžádaly pět lidských životů, nesl odpovědnost.

Viceprezident Pence odmítl použít proti Trumpovi 25. dodatek ústavy

Demokraté hodlají prosadit ústavní žalobu, která reaguje na události minulé středy, kdy dav Trumpových příznivců zaútočil na budovu Kongresu, kde se právě projednávaly výsledky prezidentských voleb. Sněmovna reprezentantů přesto v noci schválila výzvu, aby viceprezident USA Mike Pence použil 25. dodatek ústavy a prohlásil prezidenta Trumpa za neschopného výkonu funkce.

Pence v dopise šéfce Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové odmítl dodatek uplatnit. Mechanismus 25. dodatku by podle něj neměl být používán "jako prostředek k potrestání nebo uzurpaci", ale vyhrazen pro případy zdravotní nebo duševní nezpůsobilosti. "Nevěřím, že takový postup je v nejlepším zájmu našeho národa nebo v souladu s naší ústavou," uvedl v dopise Pence. Vyzval Kongres, aby se spíše než na vzájemné spory soustředil na hladké předání moci.

Na to, aby ústavní žaloba za "podněcování ke vzpouře" prošla Sněmovnou reprezentantů, stačí prostá většina, a tu demokraté v této komoře mají. Poté by následovalo hlasování v Senátu, kde je k odsouzení prezidenta potřeba dvoutřetinová většina. K ní by demokrati potřebovali 17 republikánů. Trumpovo funkční období skončí 20. ledna.

Již nejméně čtyři republikánští kongresmani oznámili, že budou hlasovat pro impeachment prezidenta Trumpa. Se snahou opozice souhlasí i nejmocnější republikán v Kongresu senátor Mitch McConnell, který ji mimo jiné považuje za možnost, jak Republikánskou stranu od Trumpa distancovat, napsal list The New York Times (NYT). Ochotu hlasovat pro impeachment Trumpa veřejně z řad republikánů deklarovali kongresmani John Katko, Adam Kinzinger a Liz Cheneyová, dcera někdejšího viceprezidenta Dicka Cheneyho, která je třetí nejvýše postavenou republikánkou ve sněmovně reprezentantů.