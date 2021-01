Twitter natrvalo zablokoval Trumpův účet, kvůli útoku na Kongres padají obvinění

Společnost Twitter oznámila, že trvale zablokovala účet amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli "nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem". Trump po zrušení svého osobního účtu začal tweetovat z vládní stránky, sociální síť však brzy na to uvedla, že smazala prezidentovy příspěvky i z ní.

"Po bedlivém přezkoumání tweetů účtu @realDonaldTrump a aktuálního kontextu jsme trvale zablokovali účet kvůli nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem," oznámila internetová platforma. Trump krok Twitteru označil za omezování svobody projevu. "Nás NEUMLČÍ!" tweetoval z vládního účtu @POTUS, který má přes 33 milionů sledujících. Prezident také v sérii nyní již smazaných příspěvků dodal, že v blízké budoucnosti zvažuje vytvoření vlastní sociální sítě.

Již dříve tento týden Twitter dočasně zablokoval Trumpův účet kvůli příspěvkům, v nichž prezident odmítal odsoudit násilné středeční vniknutí svých podporovatelů do budovy amerického Kongresu a trval na svých nepodložených tvrzeních o podvodech v nedávných prezidentských volbách.

Také Facebook tento týden uvedl, že Trumpův účet pozastaví minimálně do konce jeho prezidentského období. Současného šéfa Bílého domu má 20. ledna vystřídat nově zvolený prezident Joe Biden. Krok Twitteru však pro Trumpa představuje větší ránu - prezident měl na této síti přes 88 milionů sledujících.

Trump ve středu v projevu ke svým podporovatelům znovu odmítl prohru v prezidentských volbách, mluvil o podvodech a snaze demokratů volby zmanipulovat, načež své příznivce vyzval k pochodu k budově Kongresu. Trumpovi podporovatelé nedlouho poté prorazili bezpečnostní zátarasy u sídla zákonodárného sboru, vtrhli dovnitř a ničili a kradli v něm vybavení. V souvislosti s útokem zemřelo pět lidí a několik desítek dalších utrpělo zranění. Prezident během obsazení Kapitolu sice své zastánce vyzval, aby se vrátili domů, zároveň jim však vyjádřil podporu a sympatie.

Padají obvinění proti účastníkům útoku na sídlo Kongresu

Po násilném vniknutí Trumpových příznivců do budovy Kongresu bylo u federálního soudu obviněno 13 osob. Mezi stíhanými je muž, který se vyfotil v kanceláři šéfky sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, a také zákonodárce státu Západní Virginie Derrick Evans. Ten své zapojení do nepokojů natočil.

Seznam obvinění se ale může ještě rozrůst, varoval asistent ředitele úřadu FBI ve Washingtonu Steven D'Antuono. "Pokud zjistíme, že jste byli součástí kriminálních aktivit v Kapitolu, můžete stále očekávat zaklepání na dveře," upozornil. FBI také apeluje na veřejnost, aby pomohla s rozpoznáním dosud neidentifikovaných osob zachycených na fotografiích při vpádu do Kapitolu.

Ministr spravedlnosti Jeffrey Rosen oznámil, že FBI bude společně s metropolitní policií ve Washingtonu vyšetřovat okolnosti smrti policisty Briana Sicknicka. Ten byl zraněn, když chránil kongresový areál, a později zraněním podlehl.

Zákonodárce ze Západní Virginie Evans se přímo natočil, kterak bere sídlo Kongresu útokem. "Bereme si tuhle zemi zpět, ať už se vám to líbí, nebo ne. Dneska je to zkušební kolo," křičel zákonodárce ve svém přenosu, v němž se objevil s helmou na hlavě. Nyní je jedním z těch, kteří čelí obvinění ze spáchání trestného činu. Mnoho republikánů i demokratů požaduje jeho rezignaci. Kromě Evanse se na středeční demonstraci Trumpových příznivců do Washingtonu sjeli další zákonodárci jednotlivých států z celé země, není však jasné, zda se některý další z volených představitelů zúčastnil také samotného vpádu do budovy Kongresu.

Richard Barnett, který si pořídil fotografii z kanceláře demokratky Pelosiové, byl zatčen. Barnett přezdívaný Bingo je lídrem arkansaské skupiny za práva držet zbraň. Barnett byl obviněn mimo jiné z násilného vniknutí a krádeže veřejného majetku.

Obviněním čelí také muž z Alabamy, který ve svém voze zaparkovaném poblíž budovy Kapitolu přechovával Molotovovy koktejly a střelné zbraně.

Dalších 40 osob čelí obvinění u lokálního soudu ve federálním okrsku District of Columbia mimo jiné za nedovolený vstup, narušení zákazu nočního vycházení a činů týkajících se střelných zbraní.