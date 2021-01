Registrace na očkování proti covidu začne v pátek v osm ráno

Registrace na očkování proti covidu-19 začne v pátek 15. ledna v 08:00. Hlásit se mohou lidé starší 80 let přes web crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz a telefonní linku 1221.

S přihlašováním jim mohou pomoci další osoby, například příbuzní, ale také jejich praktičtí lékaři. Potřeba je k potvrzení registrace mobilní telefon. Jedná se i o možnosti registrace v lékárně, řekl na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví premiér Andrej Babiš (ANO).

Pořadí bude určovat rychlost přihlášení. Zájemce o očkování nejprve na webu při vstupu do formuláře zadá telefonní číslo, na které mu přijde PIN kód pro potvrzení, což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování ze strany robotických počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny, vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat.

Kdy jejich očkování začne, není přesně určeno, termíny si určí sama rezervační místa podle kapacit. Dohromady bude v první etapě očkováno asi 830 000 lidí, kromě seniorů nad 80 let a bydlících v domovech důchodců také všichni zdravotníci. Podle vakcinační strategie by se to mělo zvládnout za leden a únor. Zdravotníci se mají podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) hlásit dál přes zdravotnická zařízení, registrace pro ně začne 18. ledna nebo nejpozději 22. ledna.

"Registrace a rezervace nemusí nutně proběhnout ve stejném termínu. Určitě se nestane, že všichni lidé, kteří se zaregistrují hned první den, dostanou termín, protože vakcín je omezené množství," řekl Blatný. Až očkovací centrum vypíše první volné termíny, bude si je moci přihlášený zájemce rezervovat. Registrační systém ho na to upozorní v SMS a přijde mu další kód, kterým svou rezervaci potvrdí. Termín podání druhé dávky systém vytvoří automaticky, bude možné ho upravovat.

V Česku dále zpomaluje šíření koronaviru

Ve středu přibylo v Česku 10 854 potvrzených případů nemoci covid-19, zatímco minulou středu jich bylo přes 17 700, což byl nejvyšší nárůst za celou dobu epidemie. Šíření nemoci tak dále zpomaluje.

Podíl pozitivních testů se snížil (ze 45,6 procenta za minulou středu) na zhruba 34,6 procenta. Počet hospitalizovaných ve středu klesl na 7182, z toho bylo 1100 pacientů ve vážném stavu. Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno téměř 867 000 případů této choroby, zemřelo 13 856 nakažených.

Nejvíce z celého Česka se nemoc nadále šíří na Trutnovsku. Za uplynulých sedm dní tam přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel 1136 případů nákazy.

Po vánočních svátcích začalo v Česku očkování proti covidu-19. Do středečních 18:00 bylo naočkováno 70 680 lidí, očkovacích látek bylo dosud do ČR dodáno zhruba 169 000. V počtu vydaných dávek vakcín proti covidu-19 v přepočtu na obyvatele Česko zatím zaostává za evropským průměrem.

Index PES klesl na čtvrtý stupeň

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, klesl z nejvyššího pátého stupně na úroveň čtvrtého - snížil se ze středečních 81 bodů na 75 bodů ze sta. Hlavním důvodem poklesu indexu je snížení takzvaného reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Reprodukční číslo se snížilo na 0,82.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro pátý stupeň pohotovosti PES. Rizikové skóre PES se na úroveň nejvyššího stupně dostalo 18. prosince.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu po jednání vlády uvedl, že počty nově nakažených budou podle něj dále klesat, ale v počtech hospitalizovaných se zlepšení projeví nejdříve za týden. Uvolňování opatření tak podle ministra nelze očekávat v blízké době.