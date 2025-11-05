Smrt v plastové misce: Oblíbené těstoviny z obchodů zabíjely
5. 11. 2025 – 7:14 | Zpravodajství | Alex Vávra
Smrtící bakterie v oblíbených hotových těstovinách zasáhla celé Spojené státy. Šest lidí zemřelo, desítky skončily v nemocnici a úřady varují: zkontrolujte své lednice, než bude pozdě.
Začalo to nenápadně. Tu a tam někdo skončil s bolestí břicha, horečkou nebo zvracením. Lékaři měli podezření na obyčejnou střevní virózu. Jenže během několika týdnů se začala objevovat stejná diagnóza v různých státech – a všechny případy měly společného jmenovatele. Hotová těstovinová jídla, prodávaná v běžných supermarketech napříč Spojenými státy, obsahovala bakterii Listeria monocytogenes. Z běžného oběda se stal smrtící hazard.
Vyšetřovatelé z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Úřadu pro bezpečnost potravin a inspekci ministerstva zemědělství (USDA-FSIS) zjistili, že stejný kmen listerie infikoval lidi minimálně v osmnácti státech. Nemoc si zatím vyžádala šest lidských životů, dalších pětadvacet osob skončilo v nemocnici a jeden z případů infekce během těhotenství vedl ke ztrátě dítěte. Celkově bylo potvrzeno sedmadvacet nakažených, avšak odborníci nevylučují, že reálné číslo je podstatně vyšší. U listeriózy totiž může trvat i několik týdnů, než se onemocnění potvrdí, a řada lidí se může uzdravit, aniž by o skutečné příčině vůbec věděla.
Od kuřecích těstovin k celonárodnímu skandálu
Kořeny epidemie sahají do června letošního roku, kdy byly bakterie odhaleny v jídlech typu kuřecí fettuccine alfredo vyráběných společností FreshRealm. Analýzy potvrdily, že právě tyto produkty byly kontaminovány listerií. Firma následně dobrovolně stáhla z trhu více než 110 tun hotových těstovinových pokrmů, které se prodávaly po celé zemi.
Zdroj nákazy vede ke kalifornské společnosti Nate’s Fine Foods, jež dodává předvařenou těstovinu mnoha výrobcům a řetězcům. Právě odtud pocházely šarže, které se dostaly i do výrobků prodávaných v supermarketech Kroger, Trader Joe’s, Albertsons či Sprouts Farmers Market. Společnost Nate’s Fine Foods tvrdí, že plně spolupracuje s americkými úřady na objasnění případu a že bezpečnost potravin je pro ni nejvyšší prioritou.
Po zveřejnění prvních výsledků začala lavina. Na seznamu stažených produktů se postupně objevily desítky položek – od těstovinových salátů až po hotová jídla s kuřecím či mořskými plody. Svá varování a stahování vydaly i další potravinářské firmy, mimo jiné Giant Eagle, Demers Food Group či The Kroger Company. Na začátku října se tak z běžného problému stal jeden z největších potravinových skandálů posledních let.
Bakterie, která přežije i chlad
Listeria monocytogenes je mimořádně odolná bakterie, která se dokáže množit i v chladničce. Zatímco většina bakterií při nízkých teplotách hyne, listerie zůstává aktivní a může kontaminovat různé druhy potravin – od masa a mléčných výrobků až po zeleninu a hotová jídla.
Příznaky infekce se obvykle objevují několik dní po konzumaci kontaminované potraviny, ale mohou se projevit i po deseti týdnech. Začínají nenápadně – horečkou, bolestí svalů, nevolností, zvracením či průjmem. U citlivějších osob, jako jsou těhotné ženy, senioři nebo lidé s oslabenou imunitou, však může infekce přerůst v život ohrožující stavy: meningitidu, sepsi nebo potrat.
CDC připomíná, že v případě podezření by měl každý okamžitě vyhledat lékaře, zvlášť pokud v poslední době jedl některý z produktů, které byly z trhu staženy.
Panika mezi zákazníky a výzva k ostražitosti
Americké úřady mezitím varují veřejnost a vyzývají spotřebitele, aby bezodkladně zkontrolovali své lednice a mrazáky. Pokud někdo doma objeví jakékoli z dotčených produktů, má je okamžitě vyhodit nebo vrátit do obchodu – v žádném případě je nesmí konzumovat.
Epidemie listeriózy přichází v roce, kdy Spojené státy čelí nebývalému množství potravinových varování. Jen letos musely být z trhu staženy stovky tun mraženého masa, drůbeže, ovoce i zeleniny kvůli podobným obavám z kontaminace. Zatímco vyšetřovatelé nadále zjišťují, kde přesně k nákaze došlo, jedno je jisté: bakterie se do potravinového řetězce dostala už dávno předtím, než si první zákazníci začali stěžovat na bolesti břicha. A i když se většina nakažených dokázala z infekce zotavit, pro jiné znamenala běžná večeře konec života.
Zdravotníci zdůrazňují, že je nezbytné zachovat klid, ale zároveň nepodceňovat riziko. Listerie je záludná právě tím, že ji nevidíme, necítíme a nepoznáme – a přesto může být smrtící. Každý, kdo má v lednici těstovinový salát nebo hotové jídlo z oblíbeného supermarketu, by si ho měl pečlivě prohlédnout. Někdy totiž stačí jediná porce, aby se z obyčejného oběda stal boj o život.