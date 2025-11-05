Dnes je středa 5. listopadu 2025., Svátek má Miriam
Počasí dnes 12°C Polojasno

Pro namyšlené herce má jadrnou přezdívku. Ladislav Frej: "Bez kolegů nejste nic"

5. 11. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Pro namyšlené herce má jadrnou přezdívku. Ladislav Frej: "Bez kolegů nejste nic"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Oblíbený herec vidí uměleckou sílu v kolektivu a nikoliv ve velkém egu.

Neexistuje moc příjemnějších pocitů, než když se někdo podívá na vaši celoživotní práci a řekne: "Jo. Makals fakt dobře."

Parafrází podobné poklony je ocenění za celoživotní dílo. A jedno takové za svůj přínos v činohře převzal na cenách Thálie slavný herec Ladislav Frej.

Chvíli ale nevyužil k tomu, aby se plácal po rameni. Místo toho za svou práci děkoval především kolegům a přátelům.

„Já jsem to nepřijímal sám za sebe, ale myslel jsem na ty desítky a desítky kolegů v angažmá, kterými jsem prošel za celou dobu, co jsem u divadla. To je také jejich zásluha. Bez těch kolegů nejste vlastně nic,“ uvedl pro eXtra.cz.

Hvězdné manýry a herce přesvědčené o vlastní výjimečnosti nemůže vystát: „My jsme tomu s mojí ženou Věrou říkali trochu jinak, že člověk, který chce hrát s kolegy, nesmí být pizda sebevzhlíživá,“ ušklíbl se herec.

„Já jsem z toho vyvodil, že tohle přísloví je pravdivý, a radši se vždycky držím svého, že jsem herec, dělník na jevišti, a táhnu s ostatními. Nesóluju,“ dodal a nepřímo tak potvrdil, že má s namyšlenými herci také dost vlastních zkušeností.

„Celý život jsem u divadla. Od dvanácti let jsem na prknech, to je 72 let. Celý můj život jsem prožil v divadle. Kdo se přestane hýbat, tak shnije,“ dodal pro Super.cz.

Sám je přitom živoucím důkazem poslední věty: Herec je už nějakých 25 let v důchodu, však už mu je skoro 84 let, stále však aktivně pracuje.

Občas se ale věk přeci jen ozve a s ním zdravotní problémy. Frej to posledních pár měsíců neměl lehké, trápily ho velké bolesti zad. Nakonec se mu ulevilo díky odborné pomoci i vlastnímu důslednému cvičení.

„Teď jsem na tom dobře, protože skvělý chirurg mi tu páteř dal do pořádku,“ poděkoval Frej.

Tagy:
ocenění herec Cena Thálie dílo
Zdroje:
Extra.cz, Super.cz, Expres.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Smrt v plastové misce: Oblíbené těstoviny z obchodů zabíjely

Následující článek

Všechno v pořádku? Známý zpěvák prý mluvil s duchem Ivety Bartošové

Nejnovější články