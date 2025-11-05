Pro namyšlené herce má jadrnou přezdívku. Ladislav Frej: "Bez kolegů nejste nic"
5. 11. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbený herec vidí uměleckou sílu v kolektivu a nikoliv ve velkém egu.
Neexistuje moc příjemnějších pocitů, než když se někdo podívá na vaši celoživotní práci a řekne: "Jo. Makals fakt dobře."
Parafrází podobné poklony je ocenění za celoživotní dílo. A jedno takové za svůj přínos v činohře převzal na cenách Thálie slavný herec Ladislav Frej.
Chvíli ale nevyužil k tomu, aby se plácal po rameni. Místo toho za svou práci děkoval především kolegům a přátelům.
„Já jsem to nepřijímal sám za sebe, ale myslel jsem na ty desítky a desítky kolegů v angažmá, kterými jsem prošel za celou dobu, co jsem u divadla. To je také jejich zásluha. Bez těch kolegů nejste vlastně nic,“ uvedl pro eXtra.cz.
Hvězdné manýry a herce přesvědčené o vlastní výjimečnosti nemůže vystát: „My jsme tomu s mojí ženou Věrou říkali trochu jinak, že člověk, který chce hrát s kolegy, nesmí být pizda sebevzhlíživá,“ ušklíbl se herec.
„Já jsem z toho vyvodil, že tohle přísloví je pravdivý, a radši se vždycky držím svého, že jsem herec, dělník na jevišti, a táhnu s ostatními. Nesóluju,“ dodal a nepřímo tak potvrdil, že má s namyšlenými herci také dost vlastních zkušeností.
„Celý život jsem u divadla. Od dvanácti let jsem na prknech, to je 72 let. Celý můj život jsem prožil v divadle. Kdo se přestane hýbat, tak shnije,“ dodal pro Super.cz.
Sám je přitom živoucím důkazem poslední věty: Herec je už nějakých 25 let v důchodu, však už mu je skoro 84 let, stále však aktivně pracuje.
Občas se ale věk přeci jen ozve a s ním zdravotní problémy. Frej to posledních pár měsíců neměl lehké, trápily ho velké bolesti zad. Nakonec se mu ulevilo díky odborné pomoci i vlastnímu důslednému cvičení.
„Teď jsem na tom dobře, protože skvělý chirurg mi tu páteř dal do pořádku,“ poděkoval Frej.