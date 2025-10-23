Muž si nechával doručovat dva roky jídlo zdarma. Pak se ale na chybu přišlo...

Na první pohled působí jako příběh z grotesky – nezaměstnaný muž z japonské Nagoyi, který si zdarma objednával jídlo z doručovací aplikace a systém na to celé dva roky nepřišel. Jenže nejde o vtip. Osmatřicetiletý Takuja Higašimoto dokázal zneužít mezeru v systému populární platformy Demae-can a postupně si nechal doručit přes tisíc objednávek, aniž by za ně zaplatil jediný jen. Škoda, kterou tím způsobil, přesahuje 3,7 milionu jenů – v přepočtu asi 580 tisíc korun.
Higašimoto se stal mistrem v obcházení pravidel. Po objednání jídla si vždy zvolil možnost bezkontaktního doručení, takže kurýr mu jídlo nechal u dveří a odešel. Krátce nato muž prostřednictvím aplikace nahlásil, že zásilku nikdy neobdržel, a žádal o vrácení peněz. Platforma mu v naprosté většině případů vyhověla. Takto si zdarma dopřával pochoutky, které by si běžně nemohl dovolit – bentó boxy s úhořem, hovězí hamburgery, smažené kuře i zmrzlinu.
124 falešných účtů, stovky drahých jídel a nakonec pád
Aby se vyhnul odhalení, vytvořil Higašimoto neuvěřitelných 124 účtů. Využíval falešná jména, smyšlené adresy a k registraci používal předplacené SIM karty, které si pořizoval na nepravdivé údaje. Po několika dnech členství účty rušil a přecházel na nové, což systému značně ztěžovalo možnost jeho sledování. Vyšetřovatelé později uvedli, že takto promyšlený a dlouhodobý podvod v oblasti doručovacích služeb v Japonsku ještě neviděli.
Jeho poslední zaznamenaný případ pochází z 30. července letošního roku. Higašimoto si tehdy z nového účtu objednal zmrzlinu, bentó a kuřecí steaky v hodnotě 16 000 jenů – tedy přibližně 2 500 korun. Přestože mu objednávka byla doručena, prostřednictvím chatu v aplikaci nahlásil, že nic nedostal. Platforma mu ještě tentýž den peníze vrátila. Po svém dopadení muž policistům přiznal, že zpočátku šlo jen o pokus. Chtěl zjistit, zda systém funguje tak, jak si myslí. Když se mu trik několikrát podařil, nedokázal přestat. Z podvodníka se stal závislý hráč v malém světě doručovací ekonomiky, který si z každého úspěchu odnášel další dávku zadostiučinění.
zdroj:
Profimedia.cz
Platforma Demae-can, která je v Japonsku jedním z největších konkurentů Uber Eats, po incidentu oznámila, že zásadně zpřísní proces ověřování identity uživatelů a zavede automatický varovný systém pro detekci neobvyklých objednávek či vratek. Cílem je zabránit tomu, aby se podobné případy opakovaly – i když podle odborníků bude stoprocentní ochrana velmi složitá.
Případ mezitím obletěl japonské sociální sítě, kde vyvolal bouřlivé reakce. Někteří lidé kritizují samotnou platformu, která podle nich nastavila příliš vstřícnou politiku refundací. Jiní s jistou dávkou černého humoru obdivují Higašimotovu důmyslnost a vytrvalost – otevřít přes stovku účtů a vést takto systematický podvod prý vyžaduje až obdivuhodnou dávku disciplíny.
Ať už se na to člověk dívá jakkoli, Higašimotův případ je varováním pro všechny velké online služby. Ukazuje, jak snadno se může i propracovaný digitální systém stát obětí lidské vynalézavosti – a jak tenká hranice existuje mezi šikovností a podvodem.