Princezna bez retuší! Denisa Pfauserová předvedla tělo v plavkách, fanoušci pějí ódy
5. 11. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Princezna z Řachandy má pořádný šmrnc, to se musí nechat.
Denisa Pfauserová se zapsala do paměti třeba jako princezna z pohádky Řachanda, v portfoliu má ale i celou řadu vážnějších rolí. Nejnověji třeba kriminálku Inspekce.
A po příspěvku, který právě zveřejnila na Instagramu, se do podvědomí celé řady fanoušků nejspíš zapíše jako ta mladá paní, o které se jim zdá.
Denisa si totiž s manželem dopřála dovolenou na Bali, odkud poslala svým sledujícím plavkovou provokaci. Bez filtrů a bez retuší, protože, ruku na srdce, nic takového prostě a dobře nepotřebuje. A vypadá fenomenálně.
„Když jsem před půl rokem viděla to skoro čtyřtýdenní volný okno od půlky října, okamžitě jsem zabrouzdala na letenky na Bali. Můj sen. Už spoustu let. Je to tu neskutečně fotogenický na každém kroku,“ pochvaluje si herečka svou destinaci.
„Rozhodně tu nejsme naposledy. Přijeli jsme si sem hlavně odpočinout a být spolu,“ dodala.
Ale ono je upřímně jedno, kam herečka vlastně vyrazila. Když v plavkách vypadá, jak vypadá, skvěle by se dívalo i na fotky pořízené někde v okolí Kozojed.
