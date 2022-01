Slevy na dopravu se sníží na 50 procent z jízdného, informoval ministr Kupka

Slevy ve veřejné dopravě se sníží ze současných 75 procent na 50 procent z jízdného, rozhodla dnes vláda.

Změna by měla platit od 1. dubna. Slevy budou moci dál využívat děti a studenti do 26 let a senioři starší 65 let. Systém slev se navíc rozšíří o invalidní důchodce s invaliditou třetího stupně. Po jednání vlády to řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Redukce slev by měla přinést ročně úsporu přes 1,8 miliardy korun. Před covidovou krizí stát za slevy dopravcům vyplatil 5,79 miliardy korun v roce 2019, během krize účet klesl zhruba o více než dvě miliardy korun.

V současnosti mohou slevy ve výši 75 procent z jízdného využívat studenti do 26 let a senioři starší 65 let. Vládní koalice už před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny avizovala, že chce systém slev upravit.

Současnou podobu koalice kritizovala jako nehospodárnou, zvýhodnění pro vybrané skupiny obyvatel však zůstane. Slevy ve výši 75 procent využívají ve veřejné dopravě ze zákona i cestující s průkazem ZTP, u nichž se ovšem nic měnit nebude.

„Poloviční sleva jízdného je stále pro využívání veřejné dopravy atraktivní a zároveň znamená nezanedbatelnou úsporu ve státním rozpočtu. Je to odpovědná sleva, která šetří finanční prostředky, je sociálně citlivá, neodvádí cestující z dopravy a bere dopravcům motivaci k nekalým praktikám,“ řekl ke změnám Kupka.

Podle něj vláda změnou reagovala na aktuální ekonomickou situaci, kdy je jejím cílem snižovat státní výdaje. „Předchozí vláda plánovala na slevy pouze 2,5 miliardy, které by na letošní rok nepokryly ani navrhovanou slevu 50 procent. Škoda, že se její představitelé nepřiznali, že budou muset buď slevy snížit, nebo ještě zvýšit naše společné zadlužení,“ dodal ministr.

Náklady na slevy budou podle Kupky v případě příznivého vývoje a zvyšování počtu cestujících na předkrizovou úroveň ke čtyřem miliardám korun za rok. V případě pokračování krize a oslabování mobility by to pak mělo být kolem 2,5 miliardy korun ročně.

Slevy platí od září 2018, kdy o nich rozhodla tehdejší vláda Andreje Babiše. Od té doby stát zaplatil na kompenzacích dopravcům doposud přes 14 miliard korun.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.