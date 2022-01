Očkování proti covidu nebude povinné, rozhodla vláda

Očkování proti covidu-19 nebude podle premiéra Petra Fialy pro nikoho povinné.

Řekl to po dnešním jednání vlády. Povinnost měla podle vyhlášky, kterou schválila končící vláda Andreje Babiše, platit pro lidi nad 60 let a některé profese od března letošního roku. Aby lidé očkování stihli, museli by zahájit očkování už nyní.

„Nechceme prohlubovat příkopy ve společnosti,“ řekl premiér Fiala. „To nijak nemění náš postoj k vakcinaci, to chci říct zcela jednoznačně. Je to stále jednoznačně nejlepší způsob boje proti covidu-19. Očkování je nejjistější cesta, jak se vyhnout těžkému průběhu nemoci. Jak se vyhnout hospitalizacím. Čísla to dokládají naprosto jasně.“

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na twitteru napsal, že povinné očkování proti covidu-19 od začátku považoval za nesmysl. „Ač je očkování nejefektivnější zbraní proti vážnému průběhu, nikoho k němu nebudeme nutit,“ uvedl.

Na tiskové konferenci po jednání vlády Válek doplnil, že paragrafy k očkování proti covidu-19 ze schválené vyhlášky o povinném očkování zmizí.

Povinnost se měla týkat kromě všech starších 60 let také všech zaměstnanců zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, hasičů, policistů, celníků, vojáků, ale i studentů zdravotnických škol nebo příslušníků aktivních záloh.

Proti povinnému očkování jeho odpůrci několikrát demonstrovali, vzniklo i několik petic. Zejména z řad příslušníků uniformovaných složek zaznívaly obavy, že lidé budou kvůli povinnosti ze sborů odcházet. Obavy byly také v sociálních službách, kde už v současné době pracovníci často chybí.

Podle Válka bude tento nebo příští týden oznámeno, kdy bude možné přeočkovávat proti covidu-19 také děti starší 12 let. Prvním očkovaným už uplynulo pět měsíců, po kterých mají dospělí obvykle nárok na přeočkování třetí dávkou.

V současné době je podle dat k úterý očkováno proti covidu-19 asi 63 procent populace. Z lidí nad 60 let, pro které měla platit očkovací povinnost, to je více než 80 procent. Očkováno je 336 000 zdravotníků a pracovníků ochrany veřejného zdraví, 123 000 pracovníků a klientů v sociálních službách.

U policejního sboru je zhruba 40 000 příslušníků, u armády 23 000, hasičů je přes 10 000. Po druhé dávce očkování má podle vyjádření policejního prezidia z konce loňského listopadu tři čtvrtiny policistů. V hasičském sboru je očkováno zhruba 76 procent lidí, v armádě asi 85 procent. Lékařů je očkováno 80 procent, zdravotních sester 83 procent.

Válek už dříve avizoval, že chce očkovací vyhlášku upravovat i vzhledem k nové variantě omikron. Ukazuje se, že dvě dávky očkování proti ní nechrání dostatečně před nákazou, ale stále jsou částečnou ochranou před vážným průběhem nemoci. Potřebná je proto třetí dávka očkování, zejména pro lidi v riziku.