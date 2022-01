Aktualizováno: Sněmovna zřejmě vydá Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo

Sněmovna pravděpodobně opět vydá bývalého premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo.

(AKTUALIZOVÁNO, 12:46) Plénu to dnes doporučil mandátový a imunitní výbor, jenž ke kauze také vyslechl státního zástupce Jaroslava Šarocha. O výsledku jednání informovala zpravodaje ČTK a iDNES.cz předsedkyně výboru Helena Válková.

Případ se týká údajného dotačního podvodu. Babiš, který dnes možnost vyjádřit se před členy výboru nevyužil, vinu dlouhodobě odmítá. Stíhání je podle něj politické a na objednávku. Sněmovní plénum by mohlo rozhodnout příští týden.

Válková uvedla, že hlasování členů výboru o návrhu usnesení bylo většinové. „Nebylo to jednomyslné rozhodnutí,“ řekla. Od Šarocha, který strávil na jednání výboru asi půlhodinu, nezazněly podle Válkové žádné nové informace. „Pan Andrej Babiš zaslal své písemné vyjádření, kde říká stejné argumenty, jaké už uplatňoval v minulosti, když byl vydáván a když se osobně účastnil,“ dodala předsedkyně výboru.

V loňských říjnových volbách byl Babiš znovu zvolen poslancem a nabyl imunitu v plném rozsahu. Šaroch požádal novou Sněmovnu o jeho vydání k stíhání v první polovině listopadu den po zahájení její ustavující schůze. V prosinci mohli členové výboru přímo ve Sněmovně nahlížet do spisu případu.

V kauze Čapí hnízdo bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny nebo někdejšího prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, jenž je nyní prvním místopředsedou sněmovního klubu ANO. Šaroch postupně zastavil stíhání všech obviněných. Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Nagyové.

Podstatou případu je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů.

Následně budou poslanci dál posuzovat žádost o vydání někdejšího pražského primátora Bohuslava Svobody v kauze opencard. Svoboda byl na jednání rovněž přizván.

Případ Čapí hnízdo pokračuje třetí volební období. Sněmovna Babiše ke stíhání v minulosti vydala už dvakrát.

Kromě předsedy hnutí ANO je v kauze kolem padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo obviněna i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Stíhání se týká podezření z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu.

V případu opencard soud už dříve osvobodil další obžalované. Nynějšího předsedy sněmovního zdravotnického výboru Svobody se tehdejší odvolací proces netýkal. Na začátku minulého volebního období totiž poslanci někdejšího primátora k trestnímu stíhání nevydali.

V předminulém období ho Sněmovna vydala, v roce 2016 ho soud nepravomocně odsoudil k podmíněnému trestu 2,5 roku. V kauze čelilo několik někdejších představitelů Prahy stíhání pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.