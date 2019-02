Slavnosti sněženek 2: Jak si kanec zašel k holiči

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Jaké to je, když vám do obchodu vběhne kanec a pár minut si tam zařádí? Žádná hitparáda. Jedna kadeřnice by mohla vyprávět...

