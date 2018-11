Výstřední mývali vzbudili hrůzu, důvodem byl neobvyklý oběd

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Vzteklina není žádná sranda a není divu, že z ní lidé mají velký strach. Třeba jako obyvatelé amerického města Milton, které znepokojilo podivné chování místních mývalů. Příběh však měl překvapivé rozuzlení.

Miltoňané zavolali policisty, a ti začali sledovat oblast, kde se podezřelá zvířata pohybovala. Ovšem když se jim podařilo dva mývaly odchytit, zjistili, že mají problém s něčím jiným, než se vzteklinou. Mývali nebyli vzteklí. Byli opilí.

Podle policie mývali patrně hodovali na planých jablkách, která začala kvasit, a pak se tito malí savci "potáceli kolem, zmatení a dezorientovaní". Policisté zadržené mývaly nechali ve vazbě, dokud nevystřízliví - a poté je znovu vypustili do volné přírody.

Miltonští mývalové se tak zařadili do dlouhé řady zvířat, která se dostala do novinových titulků kvůli opilosti na veřejnosti. Například v Gilbertu v americkém státě Minnesota policie přijala zprávy o ptácích, kteří nalétávali do oken a aut a chovali se zmateně. O ptačí intoxikaci se postaraly časné mrazíky, kvůli kterým bobule na keřích zkvasily, než stihli ptáci odletět na jih.

Ne všichni ptáci byli opilí stejně - zdá se, že v případě mladších jedinců nedokážou játra odbourávat toxiny stejně účinně jako u starších. V každém případě se tímto zjištěním dost ulevilo místním obyvatelům, kteří už začali mít pocit, že se ocitli v novodobé verzi slavného hororu Alfreda Hitchcocka Ptáci.

"Tím se vysvětluje, proč mi tento týden do auta naletělo sedm ptáků," komentoval policejní zprávu o nezvyklém chování opeřenců jeden z místních obyvatel.

Zvířata však neohrožuje jen alkohol. V okrsku Wayne v Indianě letos na jaře přiběhla na hasičskou stanici vyděšená žena, jejíž mýval chovaný jako domácí mazlíček se začal chovat letargicky - s největší pravděpodobností poté, co se dostal k něčí marihuaně.

Legalizace marihuany patrně přinese nárůst podobných případů. Lidé mají ve zvyku si "marjánku" zapékat do sušenek a dalších pochutin, které jsou stejně lákavé pro ně jako pro jejich mazlíčky. Ti navíc netuší, čím jsou sušenky ochucené, a nemají dostatek vůle, aby si dali jen jednu.

Většina podobných případů, které veterináři zaznamenali, se zatím týkala psů, kteří si smlsli na marihuanových laskominách. Ale objevily se už i případy psíků čivava, kteří se napili vody z vodní dýmky, koček vystavených jejím výparům a dokonce i náhodně "zkouřených" králíků, fretek a domácích ptáčků.