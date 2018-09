Zpěv cikád vyhání z Francie turisty

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Na čí stranu se postavil starosta ve sporu mezi turisty a otravným hmyzem?

Slyšeli jste někdy o francouzském Le Beausset? Nejspíš ne. A není ani divu. Je to obec mezi Toulon a Marseille, která kromě okolí vlastně nemá mnoho co nabídnout. V dnešní Pasteurově ulici za radnicí sice kdysi čtyři týdny přebýval Napoleon, ale v té době byl teprve kapitán. V průběhu let se město rozrostlo, většina obyvatel sem přišla v 80. letech ze severu. Dnes jich tu dohromady žije 9488, tedy co do populace něco mezi Chotěboří a Novou Pakou.

Přesto si tato obec letos v létě vydobyla jistou proslulost, i když by nepochybně byla raději, kdyby to tak nebylo. Postaral se o to její starosta Georges Ferrero. Ve sporu mezi zdejšími rámusícími cikádami a naštvanými turisty se jednoznačně postavil na stranu hmyzu. A turisté od té doby kolem města dělají velký oblouk.

Cvrček přes zesilovač

Ona tedy taková cikáda dokáže vpravdě nadělat randál náramný. Něco jako banda cvrčků puštěná přes zesilovač. Kdo je zažil v akci, jistě potvrdí.

Z entomologického hlediska toho přitom mají cikády více společného s mšicemi a štěnicemi, než s cvrčky. Prostě obtížný hmyz. Navíc nejsou ani omylem ohroženým druhem. A ono známé hlasité cvrlikání vyluzují jen cikády zpěvné.

Názory na tyto tvorečky se ovšem rozcházejí. Jedni tvrdí, že pokud cikádí kravál ohrožuje (hlukem) životní prostředí, pak je můžeme klidně zařadit do stejné ligy jako uhelné elektrárny. Jeanu-Henrimu Fabreovi, známému francouzskému entomologovi a obyvateli Provence, šel jejich ohlušující "zpěv" natolik na nervy, že si dokonce zahrával s myšlenkou pokácet všechny pinie před svým domem. Nakonec ale namísto toho raději podrobil otravná zvířátka pečlivému zkoumání a poprvé popsal mechanismus, s jehož pomocí samečci protivný zvuk vydávají.

Samičky naopak mlčí. Však už starořecký básník Xenarchos napsal, jak 'šťastně se žije cikádám, když mají němé ženské'. A nejen to: cikáda je navíc hluchá jak poleno, takže nervy drásající zvuk neslouží samečkům ani k přilákání samiček. Podle všeho nemá zvukový projev tohoto hmyzu žádný konkrétní účel. Čert ví, proč jej tato zvířátka vydávají. Zřejmě tím jen vyjadřují jakousi radost z toho, že jsou na světě. Něco jako když si lidé třeba mnou ruce nebo luskají prsty. Jen s tím rozdílem, že my tak činíme jen tu a tam, zatímco středomořští hmyzáci lomozí v jednom kuse.

Nezáviděníhodná proslulost

Nestává se často, aby starosta malého města vyvolal i za hranicemi své země takovou pozornost. Dnes si Georges Ferrero vybudoval nelichotivou povést muže, který vyhání návštěvníky tím, že chrání cikády.

V Le Beausset starostuje už čtyři roky. V létě si mu spousta turistů stěžovala na nesnesitelný kravál, který tu cikády dělají. Prý není slyšet ani vlastního slova. A aby s tím pan starosta laskavě něco udělal - nejlépe zlikvidoval otravná zvířátka insekticidem.

Pan starosta ale remcaly pořádně utřel. A měl po ruce pádné argumenty: Zpěv cikád zkrátka patří k Provence - stejně jako levandulová pole. A provensálský rodák, spisovatel Marcel Pagnol, prý s sebou vždy nosil v kapse cikádu. Tečka.

Tímto výstupem to také celé mohlo skončit, ale pan starosta udělal tu chybu, že své setkání s turisty vytáhl na veřejnost. Vykládal o něm v tisku i v rozhlase. A najednou celá Francie a výletníci z ciziny, kteří měli namířeno do Le Beausset, věděli: Sem rozhodně nejezdit, protože tady najdete všechno možné, jenom ne klid. A turistů začalo najednou šmahem ubývat, třebaže zdejší problém s hlučnými tvorečky zdaleka není nový - jen se o něm zatím moc nevědělo.

Však to také Ferrero pořádně schytal od místního tisku. "Díky cikádám vstoupí náš starosta do dějin. Zatímco si on prozpěvuje, Le Beausset umírá," postěžoval si například onlinový deník Le Beaussetan.

Ferrero si ovšem trvá na svém a odsuzuje kritiky pro jejich malost. Hájí se tím, že mu volal monacký konzul a za jeho postoj mu poděkoval. "Celé knížectví kdysi kompletně postříkali insekticidem. A pak bylo samozřejmě ticho. Když se pak po čase ozvala první cikáda, byl to pro nás svátek," řekl mu prý. A Ferrero má i další argument: Stěžují si snad turisté v Alpách na bimbání kravských zvonců a na vyzvánění kostelních zvonů?

Kolorit je zkrátka kolorit. A komu se to nelíbí, ať jede jinam. Anebo ať zůstane doma. A to platí pro všechny a všude. Nejen v Le Beausset.