Hannibal Lecter pro hnutí ANO

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Hnutí ANO od víkendu opravdu perlí. Snaží se babišovci odrovnat konkurenci záchvaty smíchu? Jsme geneticky předurčeni k tomu mít drahá mobilní data? A je Jaroslav Faltýnek Babišovým Hannibalem Lecterem?

Víkendový sněm hnutí ANO, kde například "nečekaně" post předsedy obhájil Andrej Babiš, nepřinesl prakticky žádná překvapení. Ale rozhodně se stal zdrojem spousty věcí k zasmání. Jako třeba, když se staronový předseda během svého projevu nechal slyšet, že "náš národ je geneticky určen, abychom hráli větší roli než doposud". Což je dost nešťastné vyjádření, které v evropském kontextu zní jak něco z propagandy třetí říše.

Ač si samozřejmě nikdo nemyslí, že by byl Babiš nacista, vyžádala si jeho nešťastně zvolená slova hodně pozornosti a reakcí. Především spoustu vtípků, spojujících šéfa hnutí ANO právě s rétorikou nacistického Německa, nebo narážky na to, který národ tím - vzhledem ke svému slovenskému původu - vlastně myslel.

Je pak trochu škoda, že celé dění na víkendovém sněmu následně přebilo další absurdní haló kolem hnutí ANO. Tedy když se ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (nestranička za ANO) situovala do role zastánce předražených služeb mobilních operátorů. V pořadu České televize 168 hodin prohlásila, že Češi si za drahá mobilní data mohou sami, protože je málo kupují a raději používají wi-fi.

Prohlášení, které by člověk opravdu čekal spíš od hodně drzého marketéra operátorů, který chce přijít o práci, než od ministryně sloužící občanům. Navíc ve vládě premiéra, který opakovaně sliboval, že nižší cenu těchto služeb zařídí.

Na Novákovou se tak rovněž sesypala vlna kritiky a posměchu a sociálními sítěmi začala kolovat řada vtipů a koláží na její účet. Například nejrůznější parafráze jejího vyjádření jako "málo šňupete, a proto je kokain drahý" nebo "podle mě byste měli víc umírat, aby se zlevnily pohřby".

Papalášství v ANO nechceme

Na sněm hnutí ANO a z něj vycházející grotesky se tak opravdu rychle zapomnělo. Což je škoda, protože vedle výrazného Babišova zabrušování do genetiky tu najdeme i náklad další slušné zábavy. Za pozornost stojí především předsedovo vyhlášení války papalášství.

Andrej Babiš se ve svém dlouhém projevu krom spousty samozřejmé chvály a vyzdvihování úspěchů hnutí ANO nebál ani kritiky mířící do vlastních řad. "Víte, jak často kritizuji kumulaci funkcí, zneužívání výhod, drahá služební auta - prostě papalášství. To se začíná objevovat i u nás. Primátorské espézetky, milionové superby a podobné nesmysly. Když to čtu v médiích, tak jsem naštvaný a stydím se za to, jaké lidi vybírají naše krajské organizace," nechal se slyšet předseda.

Proti "papalášům" tak chce Babiš ostře zakročit. Zmínil například možné vyškrtávání z kandidátek. Proti těmto nekalostem má v rámci hnutí zasáhnout rovněž opětovně zvolený první místopředseda Jaroslav Faltýnek.

Což je od ANO skutečně slušný náklad, který působí dojmem, jako by hnutí zkoušelo, jaké absurdity mu jeho voliči jsou ještě schopni spolknout. Pokud z nějaké výrazné osobnosti v ANO sálá papalášství, je to právě Faltýnek.

Samotné Faltýnkovo chování je protkáno řadou papalášských manýrů, jako je jeho mnohdy arogantní způsob vystupování a jednání jak s kolegy z jiných stran, tak například s novináři. Místopředseda si především velmi libuje v provokativním "strejcovském" poučování ostatních.

Za připomenutí stojí především jeho loňské vystoupení v Otázkách Václava Moravce, kdy se ve stylu bolševického funkcionáře pustil do pirátského poslance Jakuba Michálka a začal ho kádrovat na základě věku. "Kolik je vám roků? Kolik je vám roků, pane Michálku?" hřímal tehdy Faltýnek a ještě si postěžoval: "Ale todle jako přece neni možný, aby tady takovej chlapec říkal tyto věci."

Taková papalášská rétorika v ANO ale evidentně nevadí, ostatně není cizí ani Andreji Babišovi, který například Piráty oslovoval jako "kluky". Faltýnek si v ní ale rozhodně libuje nejvíce a lehce na ni narážel i nyní ve svém projevu na sjezdu. V něm se například zmínil o tom, že voliči ANO více oceňují, jak hnutí táhne za jeden provaz "než třeba nějaké nové tváře, nebo mladistvý a pirátský styl".

Papaláš, který loví papaláše

Není to ale jen chování, proč Faltýnek jako bojovník proti papalášství v hnutí ANO působí takříkajíc jako kozel zahradníkem. I v Babišem zmíněné a kritizované kumulaci funkcí má místopředseda opravdu bohaté zkušenosti. Například v roce 2014 ho dokonce on-line magazín Dotyk.cz vyhlásil za rekordmana ve sbírání funkcí, když mu jich napočítali krásných 21, a z Faltýnkova syslení si následně začala utahovat i další média.

And the Winner is... Jaroslav #Faltýnek! Nový rekordman mezi sběrači funkcí zastává nejméně 21 postů. #ANO pic.twitter.com/7dWqBcYyCj — Dotyk.cz (@dotykcz) February 2, 2014

Ač na jeho obranu je třeba říct, že se od té doby řady z nich vzdal. Například na konci loňského roku po svém opětovném zvolení v komunálních volbách skončil v zastupitelstvu města Prostějova, kde seděl od roku 1994. V polovině minulého roku rovněž rezignoval na své často omílané a kvůli střetu zájmů ostře kritizované funkce ve vodárenských společnostech.

O případu, kdy Faltýnek mimo jiné dlouhodobě seděl v představenstvu Vodovodů a kanalizací Prostějov, a zároveň v dozorčí radě soukromé společnosti Moravská vodárenská, tedy ve společnostech s jasně protichůdnými zájmy, psal v minulosti obsáhle na Tiscali.cz Jakub Čech.

Jaroslav Faltýnek je tak opravdu extra zkušeným papalášem ve všech směrech. V hnutí ANO se tak nejspíš inspirovali příběhy o doktoru Hannibalu Lecterovi, který jako zkušený sériový vrah pomáhá s lovem jiných sériových vrahů. Nebo mají rádi kultovní seriál Odpadlík, kde je hlavní hrdina "psanec, který loví psance". Druhá možnost je, že hnutí o víkendu zahájilo novou strategii, jak se zbavit svých odpůrců: Potrhat jim bránice svými absurdními kroky a projevy.