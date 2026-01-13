Skládací displej, rychlost a spojení i bez signálu: Apple s iOS 27 má posouvat hranice
13. 1. 2026 – 15:00 | Zprávy | Žanet Ka
Éra čekání končí. Apple v iOS 27 má odemknout nejrychlejší systém pro váš iPhone, který je plně optimalizován pro příchod skládacího displeje. Tato aktualizace posouvá hranice konektivity až do vesmíru- s mapami a zprávami se neztratíte ani hluboko v lesích bez signálu.
Svět technologií napjatě vyhlíží červen, kdy Apple na své tradiční konferenci WWDC odhalí novou verzi operačního systému iOS 27. Přestože se na první pohled může zdát, že nepůjde o revoluci v ovládání, pod kapotou se chystají změny, které zásadně ovlivní to, jak svůj telefon používáte. Letošní aktualizace má kráčet ve stopách legendárního „sněžného levharta“ a soustředí se na to nejdůležitější- dokonalý chod a výdrž.
Strategie sněžného levharta: Rychlost a delší výdrž
V kuloárech se o iOS 27 mluví jako o aktualizaci typu „Snow Leopard“. Pro pamětníky je to jasný vzkaz: Apple se letos nezaměřuje na hromadu zbytečných kudrlinek, ale na opravu chyb a optimalizaci. Co to znamená pro vás? Váš iPhone by měl být s novým systémem citelně rychlejší a efektivnější. Největším bonusem by pak mohla být lepší výdrž baterie, protože vyladěný software nebude procesor zbytečně přetěžovat. Design se dočká jen drobných úprav, které mají sjednotit vzhled uživatelského rozhraní do podoby „tekutého skla“.
Systém připravený pro skládací iPhone Fold
Důvodem, proč Apple šetří s viditelnými novinkami v základním systému, je dost možná revoluční hardware. Čím dál hlasitěji se mluví o tom, že letos konečně uvidíme první ohebný iPhone Fold. iOS 27 je vyvíjen tak, aby se bleskově přizpůsobil dvěma displejům- menšímu vnějšímu (kolem 5,5 palce) pro rychlou produktivitu a obřímu vnitřnímu (7,8 palce), který z vašeho telefonu udělá malý tablet ideální pro multitasking.
Nová tvář Siri a placený lékař v kapse
Umělá inteligence Apple Intelligence bude v iOS 27 pokračovat ve své expanzi. Siri by měla dostat zcela nový vizuální kabát a mnohem chytřejší vyhledávání Spotlight, které vám v telefonu najde cokoliv dřív, než dopíšete slovo.
Velkou novinkou je ambice Applu v oblasti zdraví. Vedle redesignu stávající aplikace Zdraví se očekává spuštění placené služby Health+. Ta by vám měla na základě dat z vašich Apple Watch a interpretace umělou inteligencí nabízet jídelníčky na míru a osobní rady pro zlepšení kondice, které budou mít vysokou přesnost.
Navigace i zprávy bez signálu díky satelitům
Apple hodlá využít své investice do satelitních technologií naplno. S iOS 27 se pravděpodobně dočkáme satelitních map přímo v aplikaci Apple Maps, takže nezabloudíte ani v hlubokých lesích bez signálu. Nově by mělo být možné posílat přes satelit nejen textovky, ale i fotografie. Budoucí iPhony navíc podpoří technologii 5G NTN, která umožní přijímat signál přímo z družic na oběžné dráze, což definitivně smaže „hluchá místa“ na mapě pokrytí.
Na co dalšího se můžete těšit?
- Nový Kalendář: Po ročním odkladu bychom se měli dočkat kompletního přepracování aplikace pro plánování času.
- Chytřejší AirPody: V systému se objevily zmínky o novém, ještě hladším způsobu párování sluchátek napříč všemi vašimi zařízeními.
- Zdraví na Macu: Aplikace Zdraví by se poprvé měla podívat i do počítačů Apple, abyste měli své statistiky po ruce i při práci.
Finální verze iOS 27 se do vašich iPhonů dostane jako obvykle na podzim, pravděpodobně spolu s uvedením nové generace telefonů. Do té doby má Apple dost času na to, aby nás překvapil dalšími funkcemi, které zatím drží pod pokličkou.