Pravda o horkovzdušných fritézách, kterou výrobci neříkají
8. 1. 2026 – 15:51 | Magazín | Žanet Ka
Slibuje křupavé pochoutky téměř bez tuku. Nutriční specialisté vysvětlují, jak v tomto populárním přístroji vařit bezpečně a na co si dát pozor, aby se vaše „zdravé smažení“ nezměnilo v chemický koktejl.
Z okrajové kuchyňské vychytávky se během několika let stal absolutní hit, který dnes najdeme v každé druhé moderní domácnosti. Slib horkovzdušné fritézy zní přímo pohádkově: křupavé hranolky bez litrů oleje, bleskově připravená večeře a konec výčitek ze smažených jídel. Je to ale skutečně takový zázrak? Nutriční specialisté se shodují, že jde o krok správným směrem, ale s jednou zásadní podmínkou.
Kouzlo bez tuku
Princip horkovzdušné fritézy není složitý. Na rozdíl od té klasické, kde se jídlo doslova koupe v horkém tuku, zde pracuje intenzivní cirkulace horkého vzduchu. Výsledek? Zlatavá a křupavá kůrka, kterou milujeme, ale s dramaticky nižším obsahem kalorií.
Odborníci potvrzují, že touto úpravou lze snížit množství tuku v jídle o 70 až 80 %. To je skvělá zpráva zejména pro ty, kteří bojují s nadváhou, kardiovaskulárními potížemi nebo inzulínovou rezistencí. Méně přepáleného tuku znamená výrazně menší zátěž pro naše játra i celý oběhový systém.
Skrytá hrozba: Pozor na barvu kůrky
I když je horkovzdušná fritéza bezpečnější než pánev plná oleje, odborníci varují před vznikem akrylamidu. Tato chemická látka se přirozeně tvoří v potravinách bohatých na škrob (typicky brambory) při vysokých teplotách.
Pravidlo je jednoduché: čím tmavší a „připálenější“ je kůrka, tím více akrylamidu přijímáte. Dietologové proto radí neusilovat o extrémní tmavě hnědou barvu. Zlatavý odstín bohatě stačí, chutná stejně dobře a je pro vaše zdraví mnohem šetrnější.
Největší chyba, kterou děláme skoro všichni
Mnoho uživatelů upadá do pasti falešného pocitu bezpečí. Fritézu vnímají jako magický přístroj, který „uzdraví“ cokoli, co do něj vloží. To je ale omyl. Zařízení totiž nemění složení samotného produktu.
Pokud do košíku nasypete vysoce průmyslově zpracované polotovary jako mražené nugetky, sýrové tyčinky s náplní nebo předpřipravené hranolky plné soli a zvýrazňovačů chutí – výsledek bude stále nezdravý. Horkovzdušná fritéza by neměla být výmluvou pro každodenní konzumaci rychlého občerstvení, ale nástrojem pro přípravu kvalitních surovin.
Zlatá pravidla pro zdravé „fritování“
Chcete-li z tohoto kuchyňského pomocníka vytěžit maximum pro své zdraví, držte se doporučení nutričních terapeutů:
- Přednost mají čerstvé suroviny: Místo mražených polotovarů zkuste domácí hranolky z brambor či batátů, ryby, libové maso, tofu nebo zeleninu.
- Nespěchejte na to: Nenastavujte teplotu na maximum jen proto, abyste ušetřili pár minut. Nižší teplota snižuje riziko vzniku škodlivých látek.
- Kapka tuku neuškodí: Přidání malého množství kvalitního oleje (např. řepkového nebo olivového) pomůže vstřebávání vitamínů a jídlo bude chutnější.
- Nepřevařujte: Sledujte barvu jídla a včas fritézu vypněte.
Pomocník, nikoliv spása
Horkovzdušná fritéza je bezpochyby zdravější alternativou k tradičnímu smažení. Je to skvělý nástroj, který vám pomůže odlehčit jídelníček, pokud ho používáte moudře. Pamatujte však, že žádný přístroj nenahradí vyváženou stravu a kritické myšlení při výběru toho, co si dáváte na talíř.